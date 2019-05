ELEZIONI COMUNALI 2019 – BRA, spoglio in corso. SEGUI I RISULTATI IN DIRETTA!

Dalle 7 alle 23 di domenica 26 maggio, l’Italia è stata chiamata al voto per le Elezioni Europee, le Amministrative in 3.829 Comuni e, in Piemonte, per le Regionali.

In provincia di Cuneo sono stati 179 i Comuni chiamati alle urne per eleggere sindaco e composizione del consiglio comunale.

A Bra si sfidano Gianni Fogliato (centrosinistra), Annalisa Genta (centrodestra), Giusi Giambra (Movimento 5 Stelle) e Sergio Panero (polo civico).