ELEZIONI 2019 – Oggi il grande SPECIALE di IDEAWEBTV in DIRETTA STREAMING!

Collegamenti in DIRETTA con i nostri inviati, commenti live, interviste e, soprattutto, gli aggiornamenti sui risultati delle REGIONALI e delle COMUNALI, senza dimenticare il commento sugli esiti delle EUROPEE, per scoprire quali candidati cuneesi ci rappresenteranno al Parlamento Europeo.

Dopo la grande giornata elettorale, per Europee, Regionali ed Amministrative, è tempo di commenti e bilanci: quali risvolti dopo il trionfo della Lega alle Europee? Alberto Cirio sarà il nuovo presidente del Piemonte come dicono le proiezioni ed exit-poll? Come andranno le Comunali in provincia di Cuneo.

IDEAWEBTV.IT dopo aver seguito da vicino tutta la marcia di avvicinamento alla tornata elettorale, e dopo l’antipasto, seguitissimo, di ieri sera, è pronta a farvi vivere in DIRETTA le ore dello spoglio, per commentare in TEMPO REALE gli esiti ed i risultati di queste attese votazioni, con una mini-maratona rigorosamente in STREAMING.

Lo SPECIALE andrà in onda oggi, lunedì 27 febbraio, nel pomeriggio e sera, a partire dalle 18.30-19 circa (orario variabile in base al procedere degli scrutini): collegamenti in DIRETTA con i nostri inviati, commenti live, interviste e, soprattutto, gli aggiornamenti sui risultati delle REGIONALI e delle COMUNALI, senza dimenticare il commento sugli esiti delle EUROPEE, per scoprire quali candidati cuneesi ci rappresenteranno al Parlamento Europeo.

Per seguirci in DIRETTA basterà connettersi al sito www.ideawebtv.it e CLICCARE sul player in evidenza: per inviarci i vostri commenti potrete commentare sotto l’apposito post sulla nostra PAGINA FACEBOOK o sul nostro PROFILO TWITTER. Stay Tuned e passate parola!