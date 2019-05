ELEZIONI EUROPEE 2019 – Affluenza (ore 19) al 53,33% in provincia di CUNEO

Dalle 7 alle 23 di domenica 26 maggio l’Italia è stata chiamata al voto per le Elezioni Europee, le Amministrative in 3.829 Comuni e, in Piemonte, per le Regionali.

Per quanto concerne le Elezioni Europee, l’Italia sceglierà 76 dei 751 deputati del Parlamento Europeo: sono quindici in totale i cuneesi in corsa, 14 nella Circoscrizione Nord-Ovest, una (Emma Bonino), nella Circoscrizione Centro.

L’affluenza nei 247 Comuni della provincia di Cuneo, alle 12, si è assestata al 21,30%, in leggero rialzo rispetto alle Europee del 2014 che, alla stessa ora, nella Granda aveva fatto registrare il 20,68%; alle 19, affluenza del 53,33% contro il 51,49% del 2014.

Ecco i dati sull’affluenza alle Elezioni Europee Comune per Comune in provincia di Cuneo (per i dati sulle Amministrative CLICCA QUI).