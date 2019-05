ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2019 – Affluenza (ore 19) al 55,65% in provincia di Cuneo

Dalle 7 alle 23 di domenica 26 maggio l’Italia è stata chiamata al voto per le Elezioni Europee, le Amministrative in 3.829 Comuni e, in Piemonte, per le Regionali.

In provincia di Cuneo sono 179 i Comuni chiamati alle urne per eleggere sindaco e composizione del consiglio comunale.

L’affluenza per le Amministrative in provincia di Cuneo si è assestata, alle ore 12, al 22,41% degli aventi diritto; alle 19 raggiunto il 55,65%.

AFFLUENZA ore 19

ALBA 58,54% (ore 12, 23,95%)

BRA 56,05% (23,06%)

FOSSANO 53,86% (22,11%)

SALUZZO 54,21% (20,70%)

BUSCA 56,71 (23,25%)

Tutti i dati sull’affluenza Comune per Comune