Allievi 2003: Bra batte Chieri 1-0, i giallorossi sono campioni Piemonte-Valle d’Aosta! (FOTO e VIDEO)

Storico successo, sotto gli occhi del presidente Giacomo Germanetti, del dg Pietro Sartori, del responsabile del Settore Giovanile Carlo Bonofiglio. Per il Bra si tratta del primo trofeo alzato con i “suoi” giovani, una soddisfazione indescrivibile come hanno testimoniato lacrime e abbracci dopo il fischio finale

Il Bra scrive una pagina indelebile della propria storia!

Nel tardo pomeriggio di oggi, allo stadio “Allende” di Alpignano, gli Allievi 2003 giallorossi allenati da Roberto Floris hanno trionfato nella finalissima Piemonte-Valle d’Aosta, con l’1-0 ai danni dei pari età del Chieri. Una partita combattuta, dove i cuneesi hanno contenuto i forti torinesi, per poi pungere e colpire.

Al quinto del primo tempo, palo clamoroso di Barbuto e Bra vicino al vantaggio. Alberetto ci prova, ma la palla non inquadra la porta (7’). Undicesimo: slalom di Guzzo, conclusione all’interno dell’area avversaria e sfera che sibila il montante. Fine primo tempo sullo 0-0.

Mennuti (poi nominato miglior giocatore della finale ndr) timbra un legno clamoroso al 3’. Sinistro rasoterra di De Faveri, Bellomo blocca tutto. Minuto 11: Caprino stende Squillacioti in area di rigore, fallo da ultimo uomo, rosso diretto e calcio di rigore. Dal dischetto, sinistro di Gregori e pallone all’angolino basso alla sinistra di Bellomo. 1-0 Bra con il Chieri in 10! Gli azzurri provano il tutto per tutto, ma il muro braidese regge. Al 40’, rosso diretto a Filippi e parità numerica ristabilita. Nei minuti di recupero non accade più nulla e al triplice fischio “scoppia” la festa braidese con una pacifica invasione di campo.

Grande emozione, anche, per i tifosi presenti. Medaglie al collo e coppa alzata al cielo, sotto gli occhi del presidente Giacomo Germanetti, del dg Pietro Sartori, del responsabile del Settore Giovanile Carlo Bonofiglio.

BRA: Ricatto, Guzzo, Filippi, Marchisio, Todisco, Ternavasio, Gatti, Barbuto, Garcea, De Faveri, Gregori.

A disp: Giaccardi, Messa, Dashi, Santero, Scommegna, Petitti, La Rosa, Cavaliere, Squillacioti.

Allenatore: Roberto Floris.

CHIERI: Bellomo, Pianetti, Guariento, Alberetto, De Santis, Caprino, Mennuti, Martello, Tollardo, Laneve, Saddi.

A disp: Gagliardi, Iosif, Frattoloni, Chenna, Barbero, Valera, Maniscalco, Binello, Masante.

Allenatore: Cristian Vola.

Arbitro: Carchia di Vercelli (assistenti: Boni di Pinerolo e Billone di Nichelino).