Faccia a faccia con i ragazzi copertina dei Play The Games

Il conto alla rovescia è ormai iniziato, i preparativi fervono per il Play The Games che vedrà coinvolti oltre 500 atleti “special” in quel di Cuneo per le gare di nuoto e bowling in programma dal 7 al 9 giugno; se gli organizzatori seguono ritmi forsennati, non da meno sono i ragazzi delle ventuno società che prenderanno parte a questi giochi.

Avvicinandoci all’appuntamento, vi presentiamo con un’intervista, i due “sorrisi-copertina” di Amico Sport ASD: Stefania Ravinale (bowling) e Dimitri Grosso (nuoto).

Quanti anni hai e dove abiti?

STEFANIA: 34 anni e vivo a Caraglio

DIMITRI: 18 anni e abito a Carrù

Da quando fai parte di AMICO SPORT?

STEFANIA: faccio parte di Amico Sport da moltissimi anni

DIMITRI: dal 2012

Per i Play the Games 2019 di Cuneo e Borgo, sei il ragazzo/a copertina; sei contento di rappresentare Amico Sport e i tuoi compagni nelle locandine che saranno utilizzate per pubblicizzare i Play the Games?

STEFANIA: sì, sono molto contenta di rappresentare i miei compagni e Amico Sport.

DIMITRI: sì, sono molto contento di essere il ragazzo sulla copertina.

Cosa significa per te far parte del gruppo?

STEFANIA: far parte di un gruppo significa stare insieme in amicizia.

DIMITRI: Significa lavorare in squadra e avere tanti amici.

Come è cambiata la tua vita con Amico Sport?

STEFANIA: la mia vita è cambiata perché faccio tanti sport, ho tanti impegni, mi diverto e non mi annoio.

DIMITRI: ho conosciuto nuovi amici e ho incominciato ad andare da solo con loro in giro (trasferte).

Hai tanti amici in Amico Sport?

STEFANIA: sì, ho tanti amici e voglio essere amica con tutti. Alcuni amici li vedo anche il sabato e la domenica per fare delle gite e mangiare una pizza.

DIMITRI: tantissimi; la mia migliore amica è Roberta.

Cosa è per te lo sport?

STEFANIA: lo sport è divertimento, movimento e salute.

DIMITRI: è importante migliorare e crescere insieme; imparare a stare insieme.

Che sport pratichi?

STEFANIA: faccio molti sport: tennis, basket, bowling e nuoto.

DIMITRI: faccio basket e nuoto

Lo sport ti ha aiutato nella vita?

STEFANIA: sì, lo sport mi ha aiutato anche nella vita, perché sto in compagnia dei miei amici e se per caso sono triste, in loro compagnia mi passa tutto.

DIMITRI: sì, mi ha aiutato a crescere e a fare le cose da solo.

Il motto Special Olympics è da tenere a mente anche nella vita di tutti i giorni?

“ che io possa vincere, ma se non riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie forze!”

STEFANIA: sì, è anche da tenere in mente nella vita di tutti i giorni.

DIMITRI: sì, il motto è da ricordare tutti i giorni, impegnandomi al massimo.

Dopo aver letto i sentimenti e le sensazioni che sono gli atleti “special” possono provare, non vi resta che venire a fare il tifo per loro e conoscerli così di persona; appuntamento quindi segnato sul calendario, Amico Sport vi aspetta allo Stadio del Nuoto e al Bowling Queen Touch di Borgo San Dalmazzo da venerdì 7 giugno.