AVIS Bra: torna la tradizionale cena dell’estate

E’ necessario prenotarsi entro il 4 giugno presso la sede sociale in via Vittorio Emanuele, 1 i venerdì o le domeniche di apertura o telefonando al 0172/412838 o al 333.8367460.

Visto che l’estate tarda davvero ad arrivare, ci pensiamo noi dell’Avis Bra a portarvi i migliori auspici per l’arrivo della bella stagione. Anche quest’anno infatti, sfidando pioggia e maltempo, allestiremo i tavoli per la cena dell’estate in via Principi di Piemonte, chiusa al traffico per l’occasione. Per sabato 8 giugno quindi non prendetevi impegni perché siete tutti invitati alla ormai tradizionale “Cena dell’estate ‘n compania ‘dl’Avis”.

Il costo della cena sarà di 20 euro e comprenderà un tris di antipasti, un primo, un secondo, dolce, pane ed acqua. Non verranno servite altre bevande, ma chi vorrà portarsele da casa, sarà libero di farlo purchè in bottiglie di plastica per prevenire eventuali rischi. I bambini fino a 10 anni pagheranno 10 euro.

In caso di maltempo, la manifestazione si terrà sotto l’ala di corso Garibaldi.

La serata sarà animata dagli allievi della scuola “Linea Musicale” sotto la direzione artistica di Daniela Caggiano.

Vi aspettiamo alle 20..non tardate!

