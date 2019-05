Laila Bounani è la vincitrice della terza tappa cuneese di Miss Universo Piemonte

E’ stato lo storico Palazzo Canubi di Cuneo, oggi conosciuto per ospitare il rinomato Circolo L’Caprissi, ad accogliere l’affezionato pubblico di Miss Universo. Tra gli ospiti, anche i Soci del Circolo e il Presidente Franco Civallero, che con piacere ha dato il benvenuto al Direttore Nazionale del Concorso, Marco Ciriaci, nuovamente tornato nelle nostre valli per seguire la Terza Selezione del Tour Regionale.

Dieci sono state le concorrenti che si sono contese il gradino più alto del podio, per poter così accedere direttamente alla Finale Regionale prevista a Costigliole Saluzzo il 10 e l’11 agosto. Ad aggiudicarsi la vittoria è stata la cuneese appena maggiorenne Laila Bounani, mentre al secondo e terzo posto si sono classificate rispettivamente, Aurora Leli, 20 anni di Nole e Federica Riso, 22 anni di Torino.

Le concorrenti hanno dato il via al défilé indossando gli splendidi abiti della boutique di Cuneo “Musa Thay Silk”: capi esclusivi ed originali, alcuni dei quali disegnati dalla stessa titolare Carlotta, in seta e con l’influenza dello stilista giapponese Yohji Yamamoto. Insieme alla mamma Antonella, le due titolari hanno abbinato ai loro tessuti in fibre naturali, un mix di colori, accessori e particolari copricapi molto apprezzati dal pubblico.

Subito dopo è arrivata la prova costume, dove le concorrenti hanno indossato e sfilato elegantemente i bikini proposti per l’estate da Lia, titolare del negozio cuneese di abbigliamento intimo e beachwear Dolce Nera, di Via Caraglio n.5. Concluse le votazioni, è arrivato il momento molto emozionante in cui le concorrenti hanno mostrato in passerella le camicie da notte di Dolce Nera, esaltandone la vestibilità e la leggerezza.

In giuria, oltre alla Stilista del Concorso Bruna Couture, conosciuta come Eccellenza Artigiana, anche la Fondatrice del centro “Estetica Donna” di Centallo, Maddalena Careglio, insieme alla figlia Alessandra Cerato, prima promoter del brand di successo “Lisce per Sempre” conosciuto in tutto il Nord Italia. E ancora il ballerino Federico Politanò, le Titolari del Centro SiAnaba di Magliano Alpi e Paolo Mollo, direttore dell’Azienda Piero Mollo & C. Zanussi Professional.

I fotografi accreditati hanno accompagnato il reportage della serata: Stefania Dobrin, Attilio

Mancino, Andrea AVJ e Luca Pistone, tutti di Fossano, proprio come la Madrina dell’Evento, la bellissima Giada Bergamaschi, la Miss che ha trionfato nella tappa di Monchiero del Concorso.

Giada si è cimentata per la prima volta alla conduzione dell’Evento insieme alla Direttrice

Piemontese del Concorso, Elisa Muriale, ed entrambe hanno ricevuto un enorme consenso da parte del pubblico. Loro, così come le 10 concorrenti, sono state truccate e acconciate dallo Staff di “SiAnaba Hair & Beauty” capitanato da Simona Bessone, Barbara Giffi e Nadia Seghesio.

“Un particolare ringraziamento la Direzione del Concorso, capitanata da Elisa Muriale, Elena

Pellegrino e Ugo Magnaldi, vuole dedicarlo alla sig.ra Roberta del Circolo L’Caprissi, per il

prezioso contributo a tutto lo Staff e nei riguardi delle concorrenti“.

Le tre vincitrici sono state omaggiate con un abbonamento alla rivista “IDEA” media partner del concorso, e una bottiglia di Asti Secco firmato “Acquesi”, il brand di “Cuvage” cantina certificata dal Consorzio dell’Asti Docg. Al termine della serata è stato allestito per tutti i partecipanti un ricco buffet a cura dell’organizzazione, in particolare di Ugo Magnaldi, Responsabile di Progetto.

“Con la vincitrice, Laila Bounani, vi diamo appuntamento alla quarta tappa del concorso, prevista a Mondovì venerdì 24 maggio, e al 17 giugno a Fossano presso il Cinema Teatro “I Portici”.

c.s.