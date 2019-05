Il 26 maggio la seconda edizione della “Giornata dei Castelli Aperti”

Una giornata per scoprire la storia, l’arte e la cultura del Piemonte attraverso le sue meravigliose dimore storiche. L’appuntamento è il 26 maggio con la seconda edizione della “Giornata dei Castelli Aperti” che vedrà l’apertura concomitante di oltre 50 beni storici – ville, castelli, musei e palazzi – ubicati su tutto il terrritorio piemontese.

L’iniziativa – resa possibile dall’Associazione delle fondazioni di origine bancaria del Piemonte e promossa dall’Associazione Amici di Castelli Aperti con il supporto della Regione Piemonte – permetterà ai visitatori di scoprire antiche dimore spesso chiuse al pubblico in aree geografiche contigue in modo da organizzare un itinerario su misura in un’unica giornata.

COSA VISITARE IN PROVINCIA DI CUNEO

BARBARESCO

TORRE DI BARBARESCO via Torino, 75 – 12050 Barbaresco (CN)

Tel. 333 9040135, mail: [email protected];

siti: www.enotecadelbarbaresco.it; www.torredibarbaresco.it

Apertura continuativa 10.00-19.00 con visite libere e guidate.

Biglietti: intero € 5; ridotto (Amici di Castelli Aperti, over 65 anni) € 4; gratuito fino a 12 anni, disabili con accompagnatore.

BAROLO

CASTELLO DI BAROLO – WIMU – BAROLO & CASTEL FOUNDATION

piazza Falletti – 12060 – Barolo (CN)

Tel 0173 386697 | [email protected] | www.wimubarolo.it

Aperto dalle 10.30 alle 19.00: intero 8 euro; ridotto (over 65): 6 euro; gruppi (minimo 12 persone): 5 euro; ridotto (6-14 anni): 3 euro; gratuito fino ai 5 anni

BUSCA

CASTELLO E PARCO DEL ROCCOLO strada Romantica, 17 – 12022 Busca (CN)

Tel. 349 5094696, mail: [email protected], sito: www.castellodelroccolo.it

Visite guidate ore 15, 16, 17, 18.

Biglietti: intero € 5; ridotto (7-14 anni, over 65, ACLI, Abbonamento Musei) € 3; gratuito fino a 6 anni.

CARAGLIO

IL FILATOIO – MUSEO DEL SETIFICIO PIEMONTESE via Matteotti, 40 – 12023 Caraglio (CN)

Tel. 0171 618300, 0171 610258, mail: [email protected], sito: www.filatoiocaraglio.it

Apertura continuativa 10.00-19.00 con visite guidate.

Biglietti: intero € 6; ridotto (7-18 anni, insegnanti, universitari fino a 25 anni, ACLI, TCI) € 4; gratuito fino a 6 anni, Abbonamento Musei, Torino+Piemonte Card, Amaci, giornalisti, disabili con accompagnatore, residenti a Caraglio la mattina, guide turistiche della prov. di Cuneo.

CHERASCO

PALAZZO SALMATORIS via Vittorio Emanuele, 31 – 12062 Cherasco (CN)

Tel. 0172 427050, mail: [email protected], sito: www.comune.cherasco.cn.it

Apertura 9.30-12.30 15.00-18.30. Ingresso gratuito.

PALAZZO GOTTI DI SALERANO – MUSEO CIVICO G.B. ADRIANI via Ospedale, 40 – 12062 Cherasco (CN)

Tel. 0172 427050, mail: [email protected], sito: www.comune.cherasco.cn.it

Apertura 9.30-12.30 15.00-18.30. Ingresso gratuito.

FOSSANO

CASTELLO DEGLI ACAJA piazza Castello – 12045 Fossano (CN

Tel. 0172 60160, 800 210762, mail: [email protected]; sito: www.visitfossano.it

Intero 5 euro; ridotto 3 euro

GOVONE

CASTELLO REALE

piazza Roma, 1 – 12040 – Govone (CN)

Tel 0173 58103 | [email protected] |www.castellorealedigovone.it

Aperto dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18

Intero 5 euro; ridotto 4 euro

MAGLIANO ALFIERI

CASTELLO DEGLI ALFIERI via Alfieri, 4 – 12050 Magliano Alfieri (CN)

Tel. 0173 66117, 335 5652312, mail: [email protected],

sito: www.amicicastelloalfieri.org

Apertura continuativa 13.00-18.30, con visite guidate.

Biglietti: intero € 5

MANGO

CASTELLO DI MANGO – ENOTECA REGIONALE COLLINE DEL MOSCATO piazza XX Settembre, 19 – 12056 Mango (CN)

Tel. 0141 89291, 339 2551503, mail: [email protected], sito: www.enotecamoscato.com

Apertura continuativa 10.00-19.00.

Ingresso 8 eruo intero; ridotto 4 euro

MANTA

CASTELLO DELLA MANTA via De Rege Thesauro – 12030 Manta (CN)

Tel. 0175 87822, mail: [email protected], sito: www.castellodellamanta.it

Apertura 10.00-18.00

Biglietti: intero € 8; ridotto (Abbonamento Musei) € 5,5; ridotto (4-14 anni) € 4; gratuito fino a 4 anni, FAI, soci National Trust, residenti del Comune di Manta.

MONASTEROLO DI SAVIGLIANO

CASTELLO DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO piazza Castello, 6 – 12030 Monasterolo di Savigliano (CN)

Tel. 0172 373026, mail: [email protected]

Sito: www.comune.monasterolodisavigliano.cn.it

Aperto dalle 15.00 alle 18.00 con visite guidate. Ingresso gratuito.

MONTEU ROERO

CASTELLO DI MONTEU ROERO via XXV Aprile, 35 – 12040 Monteu Roero (CN)

Tel. 333 7678652, mail: [email protected], sito: www.castellomonteuroero.it

Apertura 10.00-12.00; 14.00 -18.00

Biglietti: intero € 6; gratuito fino a 10 anni.

MONTICELLO D’ALBA

CASTELLO DI MONTICELLO D’ALBA piazza San Ponzio, 2 – 12066 Monticello d’Alba (CN)

Tel. 347 4437144, mail: [email protected], sito: www.roerodimonticello.it

Apertura 10.00 – 12.30; 14.30 – 18.00.

Intero 7 eruo; ridotto 6 euro

NIELLA TANARO

BORGO ANTICO E CASTELLO

via XX Settembre, 7 12060 Niella Tanaro (CN)

Visite guidate dalle 15.00 alle 18.00 (partenza in via XX Settembre, 7) e su prenotazione. Gratuite.

ROCCA DE’ BALDI

CASTELLO – MUSEO ETNOGRAFICO PROVINCIALE A. DORO piazza Pio VII – 12047 Rocca de’ Baldi (CN)

Tel. 0174 587605, 349 1961569, mail: [email protected], sito: www.museodoro.org

Apertura 14.30-18.30.

Biglietti: intero € 5; ridotto (7-14 anni, over 65, Torino+Piemonte Card) € 2,50; gratuito fino a 6 anni, residenti, disabili con accompagnatore.

RODDI

CASTELLO – BAROLO CASTLE FOUNDATION

via Carlo Alberto – 12060 – Roddi (CN)

Aperto dalle 15.00 alle 18.00. Intero 5 euro

SALICETO

CASTELLO DEI MARCHESI DEL CARRETTO via Vittorio Emanuele II – 12079 Saliceto (CN) Tel. 342 3570641, sito: www.comune.saliceto.cn.it

Visite guidate alle 15.00 e alle 16.30.

Biglietti: intero € 5; ridotto € 4.

SANFRE’

CASTELLO DI SANFRE’ via delle Chiese, 15 – 12040 Sanfrè (CN)

Tel. 338 6413535, mail: [email protected], sito: www.castellosanfre.altervista.org

Apertura 14.00-19.00 con visite guidate.

Biglietti: intero € 10; ridotto € 8; gratuito fino a 10 anni.

SAVIGLIANO

MUSEO CIVICO A. OLMO E GIPSOTECA D. CALANDRA via San Francesco, 19 – 12038 Savigliano (CN)

Tel. 0172 712982, mail: [email protected]

Sito: www.comune.savigliano.cn.it

Apertura: 10.00-13.00 e 15.00-18.30.

Biglietti: intero € 5; ridotto (6-25 anni, over 65, Unitre Savigliano, disabili con accompagnatore, Amici dei Castelli Aperti) € 3; gratuito fino a 5 anni.

SERRALUNGA

CASTELLO – BAROLO & CASTELS FOUNDATION

viale Castello 12050 Serralunga d’Alba (CN)

Tel 0173 613358 | [email protected] | www.castellodiserralunga.it

Aperto dalle 10.30 alle 13.30; dalle 14.30 alle 18.30; visite guidate

Intero 6 euro; ridotto 3 euro

VINADIO

FORTE DI VINADIO – MUSEO MONTAGNA IN MOVIMENTO piazza Vittorio Veneto – 12010 Vinadio (CN)

Tel. 0171 959151, 340 4962384, mail: [email protected], sito: www.fortedivinadio.it

Apertura continuativa 10.00-19.00 con visite guidate.

Biglietti: Montagna in Movimento e Messaggeri Alati: intero € 7; ridotto € 5. Visita guidata del Forte: intero € 6; ridotto € 4. Vinadio Virtual Reality: intero € 3; ridotto € 2. Biglietto cumulativo: intero € 10; ridotto € 8.

