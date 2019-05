REGIONALI 2019 – Domani Silvio Berlusconi a Torino per Alberto Cirio presidente

Domani, giovedì 23 maggio, il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, sarà a Torino per la chiusura della campagna elettorale delle Europee e Regionali, insieme al candidato alla presidenza del Piemonte Alberto Cirio.

Nel programma della visita dell’ex Presidente del Consiglio sotto la Mole è prevista, alle ore 11, una passeggiata in Via Garibaldi (con ritrovo all’angolo con Via Sant’Agostino); alle 12, la conferenza stampa presso la sede del comitato elettorale di Alberto Cirio in Via Barbaroux 43.