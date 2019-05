ELEZIONI 2019 – Domenica 26 e lunedì 27 maggio lo SPECIALE di IDEAWEBTV in DIRETTA STREAMING!

Due gli appuntamenti per analizzare questa tornata elettorale e commentare i risultati in tempo reale

Ultime frenetiche ore per questa intensa campagna elettorale in vista del voto del 26 maggio che riguarderà le Elezioni Europee, le Regionali in Piemonte e le Amministrative per 179 Comuni della Provincia Granda.

IDEAWEBTV.IT dopo aver seguito da vicino tutta la marcia di avvicinamento alla tornata elettorale, è pronta a farvi vivere in DIRETTA il momento dello spoglio, per commentare in TEMPO REALE gli esiti ed i risultati di queste attese votazioni, con ben due appuntamenti rigorosamente in STREAMING.

Domenica 26 maggio, dalle 23 circa, subito dopo la chiusura dei SEGGI, prenderà il via la prima trasmissione di commento ed analisi, dagli studi di Cuneo, con collegamenti e contributi esclusivi. Un interessante “antipasto” allo SPECIALE che andrà in onda nel pomeriggio e sera di lunedì, a partire dalle 19 circa (orario variabile in base al procedere degli scrutini): collegamenti in DIRETTA con i nostri inviati, commenti live, interviste e, soprattutto, gli aggiornamenti sui risultati delle REGIONALI e delle COMUNALI, senza dimenticare il commento sugli esiti delle EUROPEE, per scoprire quali candidati cuneesi ci rappresenteranno al Parlamento Europeo.

Per seguirci in DIRETTA basterà connettersi al sito www.ideawebtv.it e CLICCARE sul player in evidenza: per inviarci i vostri commenti potrete commentare sotto l'apposito post sulla nostra PAGINA FACEBOOK o sul nostro PROFILO TWITTER.