Cuneo, torna Degustibus per la decima edizione: il PROGRAMMA COMPLETO

In preparazione la nuova edizione di Degustibus che quest’anno, giunta alla decima edizione, si terrà dal 24 al 26 maggio a Cuneo, da quest’anno in Via Roma e Piazza Foro Boario e Piazza Galimberti organizzata dall’Associazione Culturale ALL 4U, in collaborazione con la Confcommercio, Coldiretti, Confartigianato, C.N.A. di Cuneo, ATL del Cuneese e con il patrocinio della Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, Comune di Cuneo e dal 2015 anche dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

Oltre 100 aziende provenienti da tutta Italia, una mostra mercato che si sta affermando come una delle più caratteristiche rassegne gastronomiche Piemontesi, una vetrina unica delle tradizioni del territorio, nonché di quelle di diverse regioni d’Italia.

In Piazza Foro Boario sarà realizzato un ampio spazio dedicato al consumo dei cibi in strada il cosiddetto “Street food”, dove si potranno assaporare specialità culinarie di ogni genere, provenienti da tutta Italia, oltre alla birra artigianale e vini piemontesi.

Novità sarà la partecipazione di diversi Truck che faranno assaporare cibi tipici di alcune regione d’Italia. Italians do it better è un motto valido anche a proposito di cibo di strada: ogni regione è un piccolo mondo gastronomico.

Il mercato di prodotti italiani sarà ubicato in Via Roma con prodotti liguri, toscani, pugliesi, calabresi, veneti, siciliani. Inoltre si assaggeranno e acquisteranno cibi del territorio come pasta fresca, battuta di Fassone, lardo e salame, formaggi come Raschera, Castelmagno, Bra tenero e tome, il miele e i dolci, da apprezzare insieme a birra artigianale e vini piemontesi.

Novità sarà la presenza di un polmone verde nel cuore della città con varie proposte dedicate alle spezie e piane da frutto, oltre a piante e fiori.

Piazza Galimberti verrà adibita ad alcuni stand turistici ma soprattutto al Cuneo Mapping, uno spettacolo unico nel suo genere che quest’anno in occasione dei 10 anni di Degustibus verrà ampliato a più di 150mt di proiezione, grazie al contributo di Merlo Group e M4 Grandi Cucine.

Una manifestazione in continua evoluzione, il 2019 sarà l’anno in cui Degustibus proporrà diversi appuntamenti dedicati al cibo e alla musica.

WINE EXPERIENCE

Un tour all’interno della città con alcune postazioni dedicate al vino italiano da nord a sud, acquistando le DeguCard, sarà possibile effettuare diverse degustazioni,.

PARTECIPAZIONI GASTRONOMICHE

A Degustibus parteciperanno direttamente produttori e commercianti che proporranno prodotti di eccellenza del mondo enogastronomico italiano. Un vero e proprio tour all’interno della città di Cuneo, tra stands e presidi Slow Food di diverse regioni d’Italia dal Piemonte alla Liguria, dalla Toscana alla Puglia, degustando anche diverse varietà di vini e gustosi cibi.

Questa edizione vedrà un’importante collaborazione con il birrificio Baladin, che porterà in Piazza Foro Boario diverse proposte in occasione del Compleanno del birrificio. Oltre a tutte le 32 birre artigianali e piatti tradizionali, saranno presenti incontri e showcooking.

OSPITI, LABORATORI e SHOWCOOKING

Presso il Baladin, in Piazza Foro Boario, saranno presenti diversi appuntamenti ed incontri dedicati al mondo del cibo e brassicolo.

Come nell’edizione passata, all’interno del programma, ci saranno alcuni laboratori gastronomici, gratuiti e su prenotazione, oltre a diversi appuntamenti di Showcooking il sabato, tenuti da chef professionisti, dedicatati a chi ama cucinare.

25 MAGGIO

ore 9.30 presso Baladin Piazza Foro Boario – BeB (book and breakfast) in collaborazione con scrittorincittà DIEGO PASSIONI di RADIO DEEJAYpresenta il libro: “MA E’ STUPENDO”

ore 11.00/13.00 in Piazza Foro Boario, masterclass di PILATES-YOGA e MEDITAZIONE e RESPIRAZIONEin collaborazione con l’Associazione Libertas Mirabel Arc en Ciel e il negozio il Podio

ore 16.00/18.00 presso Baladin Piazza Foro Boario, SHOW COOKINGAnahita Etehandpassand ci presenta la cucina iraniana e ci racconta usi e costumi del suo paese

26 MAGGIO

ore 9.30 presso Baladin Piazza Foro Boario – BeB(book and breakfast) in collaborazione con scrittorincittà GUIDO CATALANO presenta il libro”TU CHE NON SEI ROMANTICA”

ore 11.00/13.00 in Piazza Foro Boario masterclass di PILATES-YOGA e MEDITAZIONE e RESPIRAZIONEin collaborazione con l’Associazione Libertas Mirabel Arc en Ciel e il negozio il Podio

BEER TO BEER

Rinnovata la collaborazione con Beer to Beer per la selezione dei birrifici e per la promozione della Birra Artigianale. Oltre ad incontri guidati gratuiti in Piazza Foro Boario, sarà possibile acquistare il bicchiere brandizzato “Beer To Beer” per gustare meglio tutte le birre artigianali.

CONCERTI

In Piazza Foro Boario, continua la presenza di importanti concerti serali gratuiti, oltre ad altri appuntamenti durante i tre giorni di Degustibus.

Venerdì 24

Alle ore 22 – Concerto con i PUSHIT (Rockabilly) – La band riproduce un repertorio storico degli anni ’50. Tutto il meglio di Elvis Presley,Jerry Lee Lewis,Johnny Cash e molti altri ancora!

Sabato 25

Alle ore 16,30 Live in Via Roma con i JOE’S GANG

alle ore 18 – “PRISMABANDA” streetband, 24 sono i piedi, 16 gli strumenti, 12 le teste ma è unica l’energia che alimenta la Street Band Prismabanda.

Alle ore 22 – Concerto dei IRON MAIS – travolgenti con il loro rock agricolo, reduci da X-Factor, sono pronti per conquistare il palco di Degustibus con una miscela di country, folk e rock, avvolta nella loro immancabile ironia. La Band più Stravagante, travolgente, irriverente e dissacrante del nuovo panorama musicale italiano.

Domenica 26

Alle ore 22 – Concerto dei LOU TAPAGE – Gruppo rock-folk nato nel 2000 nel sud ovest del Piemonte la cui musica spazia dal ritmo dei balli popolari occitani alle arie irlandesi, dal cantautorato italo-francese alla musica celtica, il tutto legato da un proprio eclettico filo conduttore.

CUNEO MAPPING FESTIVAL

24-25-26 maggio ore 22 e 23 Piazza Galimberti – oltre 150mt di proiezione 3d

TURISMO

Dall’esperienza del 2018, verrà allestita un’intera area dedicata al Turismo Outdoor, per valorizzare le vallate in collaborazione con Associazioni e Comuni della provincia di Cuneo che daranno informazioni e proposte turistiche di vario genere del territorio montano.

De gustibus non disputandum est… sui gusti non si discute… l’obiettivo della manifestazione è avvicinare i partecipanti ai gusti della buona tavola attraverso degustazioni di prodotti di eccellenza dei produttori italiani, soprattutto piemontesi, promuovendo inoltre la riscoperta della cultura, delle tradizioni e dei legami con il territorio cuneese e di tutta Italia.

Degustibus vuole essere un punto di riferimento per i prodotti e i produttori di eccellenza, senza dimenticare però i piccoli produttori che avranno così un’opportunità per farsi conoscere e valorizzare i loro prodotti.

Degustibus è un tour enogastronomico in città, con l’ingresso libero e gratuito.

c.s.