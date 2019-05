Eccellenza Femminile – Area Calcio e Saviglianese in Liguria per consolidare le proprie posizioni

Ultimi 270’ di campionato per i raggruppamenti cuneesi di Eccellenza Femminile che si lanciano in questo emozionate finale di stagione.

Nel Girone B turno esterno per l’Area Calcio Alba Roero che sarà di scena sul campo del Vado. Una gara che vede le langarole favorite dal pronostico ed ancora appese ad una flebile speranza di raggiungere la prima posizione. Flou e compagne, blindato il secondo posto, puntano quanto meno ad arrivare ai play off nel migliore dei modi.

Prova, invece, a mettere in cassaforte la terza piazza la Saviglianese che se la dovrà vedere, in trasferta, contro l’Alassio. Le ‘Maghe’, effettuato il sorpasso nello scontro diretto contro il Borghetto Borbera, non possono compiere passi falsi. Per le liguri il pericolo maggiore è rappresentato da bomber Basso alla quale proverà a rispondere Armitano.

Nel Girone A impegno fuori casa anche per il Racco ’86 di coach Mollica che scenderà in campo a Romagnano, seconda squadra della società sesiana partecipante alla Serie C. Ponzio e compagne proveranno a chiudere al meglio un campionato che le ha viste in crescendo sul finale.