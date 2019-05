ELEZIONI 2019 – Pronta la squadra della lista civica “Per Caraglio” per Cecilia Dematteis sindaco

Il 26 maggio ci sarà la tornata elettorale che chiederà di esprimersi in merito all’Europa, alla Regione e al Comune.

La “Lista Civica per Caraglio” invita così i cittadini ad andare votare: “Importante e doveroso sarà dunque recarsi alle urne per esercitare quel sacrosanto diritto che è il voto. E’ chiaro che le ricadute sui risultati finali avranno più o meno peso in termini di macro- indirizzo politico a seconda del potere d’influenza che le Assemblee elette hanno sul e nel mondo. Per cui, senza ombra di dubbio, il parere dei circa 400 milioni di cittadini che si esprimeranno per la nuova configurazione del Parlamento europeo sarà maggiore rispetto ai circa 3.650.000 aventi diritto per il nuovo Consiglio Regionale e lo sarà ancora di più rispetto ai poco più dei 5.600 di Caraglio. Tuttavia, come diceva De Coubertin, l’importante è partecipare, ovvero esserci. In questo caso l’importante per ciascuno è almeno votare“.

“Altro è impegnarsi per migliorare le condizioni contestuali in cui si è immersi, altro è tentare di arginare la deriva di qualunquismo demagogico e di menefreghismo che dilaga; – proseguono dalla lista civica Per Caraglio – altro è agire per non alimentare quel rimorso distruttivo di non avere messo in campo energie, intelligenza, spirito di servizio, lungimiranza, in modo da non consegnare ai posteri un mondo peggiore di quello che noi a nostra volta abbiamo ereditato. Per cercare di tradurre in azioni questo ‘altro’ da farsi, noi della Lista Civica per Caraglio ci siamo“.

“Sulla scorta della frase di T. Edison: “Il valore di un’idea sta nel metterla in pratica” il nostro intento è quello di rilanciare Caraglio che vediamo spegnersi a poco a poco, per via della chiusura dei negozi storici, per via della scarsa appetibilità turistica, nonostante i suoi tesori in termini architettonici, in termini culturali, in termini gastronomici, in termini naturalistici. E lo stesso discorso valga anche per la Valle Grana, di cui Caraglio è imprescindibile porta d’ingresso. Se non uniamo le forze dei vari attori che operano localmente, e penso a realtà vive come le Associazioni Culturali o di volontariato o sportive, come le pro-Loco, come gli operatori turistici, i ristoratori, le aziende agricole e casearie, come i Comuni che compongono l’Unione Montana, come le compagnie teatrali, le corali, l’istituto musicale, le scuole, l’Eco Museo del Castelmagno, il Filatoio e altri ancora che non sto ad elencare per non essere noiosa (ma che non per questo sono meno importanti); se non uniamo le forze di tutti questi vari e veri attori che già sono attivi sul territorio, allora non solo queste forze pian piano forse potrebbero venire a mancare, ma addirittura si depotenzieranno se divise tra loro, se lanciate a velocità diverse e forse apparentemente in diverse direzioni. Quello che deve fare la nuova Amministrazione a nostro avviso è proprio questo: riuscire a dare una visione d’insieme partendo dall’aver le idee ben chiare sugli obiettivi da raggiungere e sulle criticità da affrontare; riuscire ad intercettare risorse da condividere che siano al servizio della collettività; riuscire a creare rete tra le comunità per le comunità attraverso le associazioni di categoria e non; riuscire a coordinare i numerosi interventi necessari per concretizzare una auspicabile ripresa economica e turistica per il territorio; riuscire a rinfocolare il senso di appartenenza ed il proprio radicamento per poter vedere lontano e guardare insieme ai bisogni urgenti nell’ambito del mondo globale, sia a livello sociale che ambientale“.

Concludono: “Sin dall’inizio abbiamo voluto accettare di competere nella consultazione per le Amministrative, non per ambizione personale, ma per realizzare il programma per il nostro Comune e la Valle, poiché quanto mai convinti della ricchezza che il progetto sottintende. Ed è proprio in quest’ottica di confronto costruttivo che pensiamo di poter avverare quelle che non vogliono essere soltanto belle parole o promesse fatte al vento, bensì proposte attuabili di miglioramento“.

Questi i componenti la Lista Civica per Caraglio, guidato dal candidato sindaco, Cecilia Dematteis:

Cecilia Dematteis

53 anni, capogruppo di minoranza e consigliere comunale uscente e consigliere di minoranza uscente dell’Unione Montana Valle Grana.

Impegnata nel sociale con convinzione, appassionata di montagna e di attività sportive sia all’aria aperta che non, cerca di coniugare nella vita quotidiana il necessario spirito pratico con l’amore per l’arte in ogni sua espressione

1 – Samuele Abello

36 anni, infermiere

2 – Raffaella Allinio in Fusta

44 anni, architetto libero professionista

3 – Osvaldo Beccaria

50 anni, commerciante, titolare della Vineria Lunallegra

4 – Pietro Blesio

29 anni, Infermiere

5 – Davide Defaveri

33 anni, farmacista

6 – Michela Maretto in Arnolfo

54 anni, casalinga

7 – Fabio Martino

28 anni, coadiuvante agricolo in cascina Rosa

8 – Piergiorgio Mattiauda

61 anni, tecnico telefonico in pensione

9 – Lucia Riba in Parola

60 anni, consigliere comunale uscente

10- Manfredi Rosso

35 anni, impiegato, consigliere comunale uscente

11- Irene Taricco in Gribaudo

48 anni, impiegata amministrativa

12- Marco Visciano

30 anni, Operatore Socio Sanitario

Calendario delle riunioni con la cittadinanza per la presentazione del programma e dei candidati:

Merc. 8 Maggio -Teatro Civico – Caraglio

Giov. 9 Maggio – Bar l’Angoloso – Paschera San Carlo

Lun. 13 Maggio – Trattoria dei Cacciatori -Vallera

Merc. 15 Maggio – Ristorante da Emy – Palazzasso

Giov. 16 Maggio – Ex scuola – San Lorenzo

Ven. 17 Maggio – Trattoria dei Culumbot – Paschera San Defendente

Giov. 23 Maggio – Cascina Rosa – Bottonasco

Incontri con i candidati per far due parole intorno ad un “caffè politicamente corretto”:

Sabato 11 e Sabato 18 Maggio, a partire dalle ore18:00 presso la Vineria Lunallegra in V. Roma