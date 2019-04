ELEZIONI 2019 – #Buscaguardalfuturo dialoga di Europa con Franco Chittolina

Nuovo interessante incontro organizzato dalla lista #Buscaguardalfuturo nel corso di questa campagna elettorale. “Non solo elezioni amministrative sono previste per il 26 maggio prossimo ma, anche, quelle Europee per il rinnovo del parlamento di Strasburgo; ed è per questo motivo – dichiara il coordinatore Flavio Peano – che organizziamo un incontro con tutti i cittadini per capire il sistema Europa”.

L’appuntamento è fissato per lunedì 6 maggio alle ore 21,00 a casa Francotto per una serata dal tema “Parliamo di Europa – Da dove veniamo e dove stiamo andando” interverrà Franco Chittolina – autore del libro PATRIA EUROPA. Modererà la serata il giornalista, Giulio Botto. Conclusioni finali del Sindaco di Busca, Marco Gallo.

Franco Chittolina – Classe1944, maturità classica al Liceo Alfieri di Torino, laureato in filosofia all’Università di Lovanio (Belgio) dove ha lavorato come ricercatore nel dipartimento di sociologia. Dal 1975 al 1980 docente di filosofia all’Istituto Superiore di Cultura Operaia (ISCO) a Bruxelles e, successivamente, animatore culturale tra gli immigrati in Europa. Dal 1980 al 1981 a Roma, responsabile per le politiche europee nel Dipartimento internazionale della CISL confederale: su mandato del suo Segretario Generale, Pierre Carniti, ha creato a Bruxelles nel 1980 l’Osservatorio Sociale Europeo (OSE), un Centro Studi sulle politiche sociali europee (http://www.ose.be).

Presidente di APICE, ha lavorato per 25 anni a Bruxelles presso le Istituzioni europee (Consiglio dei ministri prima e Commissione poi), impegnandosi per il dialogo tra le Istituzioni comunitarie e la società civile. Dal 2005 lavora in Italia per portare l’Europa sul territorio piemontese, in particolare nella provincia di Cuneo. Presidente di ApiceEuropa. Prestigiosa firma della terza pagina del settimanale cattolico ‘La Guida’ con la pubblicazione di articoli in tema europeo.

APICE (Associazione per l’Incontro delle Culture in Europa), nata nel febbraio del 2005, con riconoscimento regionale dell’11 ottobre 2005, si è formata dall’incontro di soggetti provenienti da consolidate esperienze nelle Istituzioni europee e da rappresentanti della società civile, attivi nelle Regioni del Nord Ovest italiano, in particolare in Piemonte, Lombardia, Veneto. Sono nati in quel contesto, con la collaborazione di APICE e della Commissione europea, due strumenti di informazione europea: Euronote e “Infoeuropa”, quest’ultimo evoluto poi in “Internazionale Lombardia news”.

Dal marzo 2018 è presente a Cuneo un ufficio di Europe Direct con il quale Apice collabora fin dai primi giorni, con partecipazioni congiunte a vari progetti e un reciproco supporto alle relative attività.

