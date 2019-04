Cuneo: a maggio cinque appuntamenti con le Anteprime di Scrittorincittà 2019

Nel mese di maggio cinque interessanti appuntamenti con le Anteprime di Scrittorincittà 2019: protagonisti Giacomo Mazzariol, Paola Dubini, Stefano Benni, Diego Passoni, Guido Catalano.

Domenica 5 maggio, ore 11 | Open Baladin (piazza Foro Boario) | ingresso libero

GLI SQUALI

Reading di Giacomo Mazzariol con accompagnamento musicale di Pietro Brunello.

Anteprima di scrittorincittà in occasione dell’AttivArt Fest.

“Sono veloci, affamati, avanzano silenziosi in un mondo di rumore. Non possono fermarsi. Sono i ragazzi di questo inizio millennio, sono gli squali.

Cosa pensano? Cosa cercano? Che aspettative hanno? Un dialogo in musica e parole tra Giacomo Mazzariol e Pietro Brunello. Cercando un quadro potente e completo della nuova generazione, in un mondo in cui sono sempre gli adulti a parlare dei giovani“.

Giacomo Mazzariol è nato a Castelfranco Veneto nel 1997. Mio fratello rincorre i dinosauri, il suo primo romanzo, è rimasto in cima alle classifiche dei libri piú venduti per oltre due anni. Insieme al collettivo di sceneggiatori Grams, ha scritto la serie tv Baby, che sarà trasmessa da Netflix in oltre centonovanta Paesi.

Pietro Brunello è nato a Castelfranco Veneto nel 1998, ha inizialmente studiato chitarra classica per poi passare all’elettrica e all’acustica. Ha una grande passione per il Blues e la musica americana degli anni ‘60. Ha già fatto uno spettacolo sui primi anni della vita di Bob Dylan insieme a David Riondino. I due sono amici da sempre. Reading tratto da Gli squali (Einaudi).

Venerdì 10 maggio, ore 18 | CDT-Centro di Documentazione Territoriale (largo Barale 1) | ingresso gratuito; iscrizione obbligatoria

CON LA CULTURA NON SI MANGIA. FALSO!

Incontro con Paola Dubini, Giuseppe Laterza, Paolo Verri.

Anteprima di scrittorincittà in occasione de I luoghi comuni sulla cultura.

“La cultura non serve, interessa a pochi, non rende… Non è così. Paola Dubini, Giuseppe Laterza e Paolo Verri lo dimostrano in questo incontro con cifre, fatti e argomenti, a proposito di libri e di musei, di teatro e di cinema, di musica, arte e patrimonio storico. La cultura è parte della nostra vita come l’aria che respiriamo. Abbiamo bisogno della cultura come dell’aria: per esistere come individui e come persone che appartengono a società“.

Ne parleranno Paola Dubini (Professoressa di Management all’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano), Giuseppe Laterza (editore, Edizioni Laterza) e Paolo Verri (Direttore Matera Capitale Europea della Cultura 2019). Incontro gratuito, iscrizione obbligatoria.

Sabato 11 maggio, ore 21 | teatro Toselli (via teatro Toselli 9) | € 3

DANCING PARADISO

Reading di Stefano Benni. Letture di Stefano Benni e Dacia D’Acunto. Al pianoforte Umberto Petrin.

Dancing Paradiso (Feltrinelli) è un locale notturno di una crudele metropoli, dove “non bisogna essere buoni per entrare / accettano anche le carogne / e qualche volta le fanno cambiare”.

È in quel locale che un angelo custode – “l’angelo angelica” – tenta di far confluire i cinque protagonisti di questa narrazione in versi: Stan il Pianista Triste che prepara un ultimo concerto per Bill, l’amico batterista morente in ospedale; Amina, giovane profuga che ha perso la madre passando il confine; Elvis, un hacker obeso e geniale chiuso in casa da anni, forse mitomane, forse assassino; la poetessa Lady, raffinata e ubriacona, ossessionata dal suicidio.

Cinque creature della notte, senza un rifugio nel mondo, di cui a poco a poco, mentre si avvicina la serata al Dancing, scopriamo la storia grazie alle loro stesse parole”.

Reading di Stefano Benni. Letture di Stefano Benni e Dacia D’Acunto. Al pianoforte Umberto Petrin.

Modalità di partecipazione: € 3, prevendita online sul sito www.scrittorincitta.it

Sabato 25 e domenica 26 maggio, ore 9.30| Open Baladin (piazza Foro Boario) | ingresso libero

B&B: Book&Breakfast | Colazioni letterarie

Due colazioni con Diego Passoni e Guido Catalano

Tornano i B&B: Book&Breakfast, le colazioni letterarie di scrittorincittà! Due appuntamenti in occasione del compleanno dell’Open Baladin (piazza Foro Boario, Cuneo).

Entrambi saranno a ingresso libero, ma per chi lo desidera è possibile prenotare il proprio posto sul sito www.scrittorincitta.it. Durante o dopo gli incontri, la colazione proposta dall’Open Baladin (€ 2 / 4,50).

Sabato 25 maggio | ore 9.30 | Open Baladin

Diego Passoni presenta Ma è stupendo! (Vallardi)

Un romanzo contro pregiudizi e stereotipi. “Immagina di fare una scelta di vita radicale, di abbandonare famiglia, amici e sicurezze per seguire una vocazione controcorrente. Immagina di capire improvvisamente di aver sbagliato tutto, di tornare a casa e di scoprire che non sai più qual è il tuo posto nel mondo. Il protagonista di questa storia tutto questo non l’ha immaginato, l’ha vissuto in prima persona”.

Dialoga con l’autore Manuele Berarado.

Domenica 26 maggio | ore 9.30 | Open Baladin

Guido Catalano presenta Tu che non sei romantica (Rizzoli)

“È meglio essere investiti da un camion sulla statale alle due di notte o soffrire d’amore per una donna che tu pensi essere la più bella e intelligente del mondo, ma lei non ti ama più?” Guido Catalano torna al romanzo con una storia piena di baci, di poesia, di gatti, di sguardi, ma anche di guerra e di paura, di sesso e di magia. E amore, ovviamente.

Dialoga con l’autore Alessandro Bonino.