27-28 aprile: a Castiglione Tinella l’11° Raduno “Alpini in Langa”. IL PROGRAMMA COMPLETO

“Alpini in Langa” è uno dei 4 segmenti Sezionali che raggruppa 24 gruppi Alpini in seno alla Sezione di Cuneo che da oltre 10 anni si è associata per meglio coordinare le azioni e gli eventi dei Gruppi Alpini di tutta la Langa.

Si tratta di un grande raduno di zona che ogni anno si svolge in una diversa città del territorio langarolo. L’anno scorso era Cossano Belbo, il 2020 sarà Serralunga e per il 2021 sarà Alba per il secolo della fondazione.

Lo scopo è duplice teso a coniugare sotto il cappello alpino da un lato la coagulazione di tutte le forze alpine della Langa coinvolgendo il bacino Piemonte, Lombardia e Liguria in una unica più grande festa e dall’altro di promuovere il territorio delle Langhe patrimonio dell’umanità in chiave paesaggistica, enogastronomica, sportiva ed intellettuale, esponendo ed assaporando ciò che di meglio la Langa ha da proporre.

Il raduno infatti è certamente organizzato e dedicato agli Alpini, ciò che sono e che fanno e ciò che vogliono trasmettere ma anche costellato da una serie di eventi tesi a far conoscere ed approfondire le peculiarità che caratterizzano ognuno dei singoli gruppi o città di Langa.

Questo attraverso una giornata di esposizione non solo enogastronomica a scopo divulgativo, ove gli Alpini di Alba porteranno ciò che meglio li rappresenta, Cherasco, Barolo, Alta Langa, La Morra altrettanto e così via per ognuno dei vari comuni della Langa.

La manifestazione è completamente gratuita e si sviluppa su due giorni.

Sabato 27 dalle 16 a notte fonda sarà maggiormente dedicato alla parte ludica e festosa di socialità ed amicizia con canti, balli, esibizioni teatrali, degustazioni di prodotti tipici, caroselli e molto altro con raviolata finale gratuita.

Mentre Domenica 28 Aprile sarà più concentrata sulla parte istituzionale con sfilate 3 bande musicali, salmerie, mezzi d’epoca e la messa al campo con al termine un grande pranzo alpino aperto a tutti.

IL PROGRAMMA COMPETO

Sabato 27 Aprile

Ore 12,00 ad Alba : Cerimonia presso il monumento agli Alpini nei giardinetti della stazione ferroviaria. Seguirà la Fiaccolata alpina con partenza della staffetta Gruppo Podistico Sezionale. Parteciperà anche il gruppo ciclistico CAI-ANA con stessa partenza ma percorso leggermente diverso. Si passerà a: Trestelle, Neive, Coazzolo con arrivo a Castiglione Tinella verso le1 6,00 presso il monumento ai caduti.

Ore 16,00 : a Castiglione Tinella , alzabandiera nella piazza XX Settembre.

Ore 16,00 : apertura gazebo territoriali fino a tarda notte, con intermezzi musicali tra i gazebo.

Ore 19,00 : spettacolo Teatrale “Il soldato mulo va alla Guerra”, che si svolgerà nella Chiesa adiacente la piazza.

Ore 21,00 : Serata corale presso la Chiesa S.Andrea con la partecipazione del : “Coro Vallebelbo” sez. ANA di Asti.

Ore 22,30 : grande raviolata gratuita aperta a tutti.

Domenica 28 Aprile

Ore 8,30 Ammassamento nella piazza XX settembre, prenotazione pranzo, premiazione dei gagliardetti e prima colazione per tutti e carosello della banda musicale di Cornegliano

Ore 9,30 Sfilata (900 mt. ) per le vie del paese. Parteciperanno le bande musicali di Corneliano d’Alba, Cherasco, Montegrosso, Crocerossine, salmerie, autorità civili e militari e molto altro.

Ore 10,30 Allocuzioni.

Ore 11,15 Messa al campo concelebrata col cappellano militare sezionale Don Roberto.

Ore 12,30 Rancio Alpino presso la piazza del paese con catering Cantamessa a 25€

Ore 17,30 Ammainabandiera che determinerà il termine del Raduno i Gruppi Alpini aderenti: Alba, Alta Langa , Borgomale, Barbaresco, Barolo, Camo, Castino, Castiglione Tinella, Cossano Belbo, Cherasco, Diano d’Alba, Dogliani, La Morra, Mango, Monforte, Montelupo, Neive, Neviglie, Roddino, Serralunga, S.Stefano Belbo, Treiso, Trezzo Tinella, Verduno, Serralunga d’Alba.

