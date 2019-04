Inizia da Ricca d’Alba la tournée teatrale dei conduttori Andrea Porello ed Edoardo Secco

L’Associazione culturale Fuori Ritmo annuncia che i due conduttori del podcast comico Be Radio, Andrea Porello ed Edoardo Secco, iniziano una tournée teatrale che li vedrà calcare i palchi dei teatri di Alba e dintorni, dopo la fortunata data di Monticello lo scorso autunno.

Sabato 27 aprile 2019 ore 21, nel teatro parrocchiale di Ricca d’Alba, si terrà lo spettacolo “A pancia piena si ride meglio”, con l’accompagnamento musicale degli Incantastorie. Metà del ricavato della serata sarà devoluto in beneficienza.

“A pancia piena si ride meglio? Certo, se sul palco ci sono gli attori di Fuori Ritmo! Nella prima data di questo tour, Andrea Porello ed Eddie Dry saranno i vostri condottieri in un appassionante viaggio alla scoperta del mondo del cibo. Basta guardarci in faccia per capire che non siamo certo nutrizionisti o esperti del settore… ma fidatevi di noi: assieme agli Incantastorie, come sempre la nostra colonna sonora, ce ne sarà per tutti i gusti!“.

