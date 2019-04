TORNEO DELLE REGIONI 2019 – ESTASI PIEMONTE VDA FEMMINILE!

Alzala al cielo, Giorgia! Esattamente 8 anni dopo, il Piemonte VdA Femminile torna sul tetto d’Italia e si aggiudica, con pieno merito, il Torneo delle Regioni 2019: un cammino straordinario quello delle ragazze di mister Gianluca Riccardi, culminato oggi, a Ferentino, in una Finale, per un tempo sofferta, vinta con la Liguria che ha consegnato alla selezione sabauda il terzo trofeo della sua storia.

14 reti fatte, 3 sole subite, con la co-capocanniere della kermesse, la saluzzese Francesca Mellano (orgoglio cuneese insieme a Giulia Ponzio, Chiara Colombero ed Elena Serale), la straordinaria tenuta difensiva, le giocate fra le linee di capitan Aloi ed i gol di Accoliti e Papagna. Ma non solo: la vittoria del gruppo, che tiene alto l’onore della spedizione sabauda, troppo presto uscita di scena in ambito maschile.

Non è stato facile, però, contro una Liguria che cercava il suo primo acuto al TDR, guidata saggiamente da mister Maggi e ben messa in campo, soprattutto nel primo tempo, in cui ha chiuso bene gli spazi, raccolta dietro sulla sua tre-quarti, affidandosi alle ripartenze ed all’estro di Basso là davanti.

Ne viene fuori una prima frazione avara di particolari emozioni e, soprattutto, di grandi occasioni sotto porta. Ci vuole un episodio per smuovere le acque e questo si materializza al 16′: angolo da sinistra, De Filippo esce male in presa alta non tenendo la sfera, in mischia sul rimpallo, nel tentativo di rinviare Zecchino, colpisce il proprio portiere, ultima a toccare, liguri in vantaggio.

Piemonte che si getta in avanti a caccia del pari, non riuscendo però a sfondare e perdendo anche, per infortunio, Ottone, che lascia il campo in barella venendo sostituita da Faudella. Biancorosse che stentano ma che riescono a raddrizzare il match, fattore fondamentale, subito prima dell’intervallo: al 43′ Mellano si invola verso la porta, prova a superare in pallonetto Parodi in uscita, venendo stesa mentre il pallone stava terminando fuori la propria corsa. Per l’arbitro è rigore (anche se qualche dubbio, considerata la dinamica, c’è): dal dischetto la calciatrice del Pinerolo non sbaglia, si va negli spogliatoi sull’1-1.

Il pari rinvigorisce le piemontesi che, di fatto, dominano la ripresa partendo forte: al 1′ Mellano si inserisce con un bel taglio, scarta il portiere ma la sua conclusione viene murata e pochi centimetri dalla linea di porta; passano 2′ ed Accoliti di testa anticipa l’estremo difensore avversario su cross da destra ma non trova la porta.

La Liguria risponde al 6′: pallone scodellato da sinistra, Basso si allunga ma non ci arriva per un soffio a centroarea. La pressione del Piemonte VdA, comunque, va a buon fine e vede la firma d’autore di capitan Aloi: sugli sviluppi di un angolo, calciato da Mellano, la neoentrata Colombero fuori area tocca per l’accorrente numero 10, che penetra in area con un gran numero e la piazza nell’angolino con un meraviglioso tiro a giro. Partita ribaltata, è 1-2.

La girandola di cambi, da una parte e dall’altra, non cambia l’inerzia del match: al 29′ arriva il tris biancorosso, grazie alla palla in verticale che trova Bagnasco, brava a liberarsi ai sedici metri ed a trafiggere Parodi, 1-3. Nell’ultimo quarto d’ora la selezione sabauda gestisce senza rischiare e, al triplice fischio, può esultare. Il Torneo delle Regioni 2019 Femminile è tutto del Piemonte e Giorgia Aloi può alzare al cielo di Ferentino il tanto sospirato trofeo: “Una vittoria sudata, ma è stato bellissimo – ha commentato nel corso della festa mister Riccardi – . Abbiamo dimostrato di avere un ottimo gruppo, che ha predominato nel corso di tutto il torneo. Sono felice: dedico questo successo alla mia bimba, che ha compiuto 3 mesi, alla mia famiglia e, naturalmente alle ragazze“.

FINALE FEMMINILE TORNEO DELLE REGIONI 2019

LIGURIA-PIEMONTE VDA 1-3

RETI: 16′ aut. De Filippo (L), 44′ Mellano (P), 12′ st Aloi (P), 29′ st Bagnasco (P).

LIGURIA: 1 Parodi, 3 Basso, 5 Brucci (1′ st Rizzo), 8 Ferrea, 9 Giuliana (24′ Del Verme), 11 Isoleri, 13 Luccisano (16′ st Giusto), 14 Moscamora, 15 Poletto, 19 Vecciu (1′ st Barbieri), 20 Ymeri. A disp. Serravalli, 4 Bernat, 7 Famà, 17 Rizzuto, 18 Solari. All. Maggi.

PIEMONTE: 1 De Filippo, 4 Sorleto, 5 Sala, 6 Ponzio (3′ st Colombero), 7 Bagnasco, 9 Accoliti (21′ st Papagna), 10 Aloi, 13 Ottone (29′ Faudella), 17 Frasson, 18 Mellano (27′ st Gennari), 20 Zecchino. A disp. 12 Serale, 15 Beccaria, 16 Biggi, 14 Ghibaudo, 2 Oberoffer. All. Riccardi.