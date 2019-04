TDR 2019 – FINALE FEMMINILE LIVE: Liguria-Piemonte VdA 1-1. SEGUI LA DIRETTA WEB e STREAMING

Il giorno della verità. Il Piemonte VdA Femminile prova a coronare il suo sogno al Torneo delle Regioni 2019 affrontando nella Finalissima di Ferentino la Liguria. SEGUI LA DIRETTA di Piemonte VdA-Liguria su IDEAWEBTV.IT

FINALE FEMMINILE TORNEO DELLE REGIONI 2019

LIGURIA-PIEMONTE VDA 1-1

RETI: 16′ aut. De Filippo (L), 40’+5 Mellano (P).

LIGURIA: 1 Parodi, 3 Basso, 5 Brucci, 8 Ferrea, 9 Giuliana, 11 Isoleri, 13 Luccisano, 14 Moscamora, 15 Poletto, 19 Vecciu, 20 Ymeri. A disp. Serravalli, 2 Barbieri, 4 Bernat, 6 Del Verme, 7 Famà, 10 Giusto, 16 Rizzo, 17 Rizzuto, 18 Solari. All. Maggi.

PIEMONTE: 1 De Filippo, 4 Sorleto, 5 Sala, 6 Ponzio, 7 Bagnasco, 9 Accoliti, 10 Aloi, 13 Ottone (29′ Faudella), 17 Frasson, 18 Mellano, 20 Zecchino. A disp. 12 Serale, 15 Beccaria, 16 Biggi, 8 Colombero, 11 Gennari, 14 Ghibaudo, 2 Oberoffer, 19 Papagna. All. Riccardi.

PRIMO TEMPO

Squadre in campo, introdotte dalla banda musicale, e che stanno ultimando le foto di rito.

1′ – Dopo l’inno nazionale, si parte! (ore 13.09)

4′ – Piemonte subito in pressione offensiva, inizio deciso delle ragazze di Riccardi.

6′ – Violenta pallonata sul volto di Mellano, gioco fermo, in campo lo staff medico biancorosso.

10′ – Nessuna vera occasione in questo avvio, sempre 0-0. Tornata regolarmente in campo Francesca Mellano.

15 – Superato il quarto d’ora, sempre 0-0: Liguria che, negli ultimi minuti, è riuscita a guadagnare campo.

16′ – VANTAGGIO LIGURIA!! Incredibile: sul corner da sinistro esce male in presa alta De Filippo, che non tiene la sfera, sul rimpallo con il tentativo di rinvio di Zecchino è proprio il portiere l’ultima a toccare! 1-0

20′ – Piemonte che si getta subito in avanti alla ricerca del pari, manca la precisione però al momento di concludere. Liguria sempre avanti 1-0.

27′ – Infortunio per Ottone, la calciatrice piemontese è costretta a lasciare il campo. Dentro Faudella.

36′ – Piemonte VdA che torna a spingere ma che non trova spazi: la Liguria si difende con ordine.

38′ – AMMONITA Vecciu (L).

41′ – Conclusione di Bagnasco, para facile Parodi

43′ – RIGORE PER IL PIEMONTE!!Mellano sfrutta un rimpallo, parte in profondità e prova a battere in pallonetto Parodi in uscita: palla fuori, ma sull’uscita il portiere atterra l’attaccante biancorossa!

44′ – GOL PIEMONTE! Dal dischetto l’ex Saluzzo non sbaglia! 1-1, si va al riposo in parità!

In alternativa, è possibile SEGUIRE LA DIRETTA STREAMING della LND CLICCANDO SUL PLAYER DI SEGUITO