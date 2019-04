TDR2019: Piemonte VdA, (quasi) tutti a casa! Solo il femminile porta in alto i colori sabaudi

Under 19 fuori "di monetina", male anche Under 15 e 17. Le Riccardi-girls chiudono la prima fase a punteggio pieno

Tutti a casa, o quasi. Saranno ancora una volta le “quote rosa” a farsi carico di tutte le speranze di gloria del Piemonte-Valle d’Aosta al Torneo delle Regioni, in corso di svolgimento quest’anno a Fiuggi.

Già, perchè tutte le rappresentative maschili stanno già facendo le valigie in questo giorno di sosta, in vista della fase finale, per fare mestamente ritorno a casa.

Fuori in primis l’Under 15, che cade contro il Lazio 1-2 (non basta il gol di Vander Elst) e dice addio alla manifestazione laziale, da seconda classificata nel girone E ma nona nella classifica avulsa che consentiva l’accesso al turno successivo solo alle prime otto (le cinque prime dei gironi e le tre migliori seconde).

In mesto ritorno, poi, l’Under 17, eliminata senza attenuanti nel girone E, chiuso all’ultimo posto con appena 2 punti dopo il pari contro il Lazio (di Mazzara la rete piemontese).

Eliminata, infine, e questa è una vera beffa, l’Under 19, su cui, come sempre, erano riposte grandi speranze. E pensare che gli uomini di Frattolillo avevano centrato il miracolo, acciuffando il 2-2 contro il Lazio con Bonura, dopo che Iannoni e Russo avevano ribaltato il vantaggio di Soplantay.

A decidere, alla fine, è stato il sorteggio, con i sabaudi “fatti fuori” dalla Sardegna, che aveva chiuso al secondo posto nel girone C, con gli stessi punti, gol fatti e gol subiti del Piemonte.

L’unico sorriso quindi è ancora una volta femminile, con le ragazze di Riccardi che hanno chiuso vincendo anche contro il Lazio ed a punteggio pieno. Dopo il vantaggio di Sgambato, sono infatti Gennari e Papagna a regalare l’en plein alle piemontesi, che e se la vedranno ora con la Lombardia, seconda nel girone C. Fischio d’inizio alle ore 15 di domani, mercoledì 17 aprile. La vincente sfiderà poi la vincente del quarto tra Veneto e Trento.

UNDER 15: PIEMONTE V.A. – LAZIO 1-2

UNDER 17: PIEMONTE V.A. – LAZIO 1-1

FEMMINILE: PIEMONTE V.A. – LAZIO 2-1

UNDER 19: PIEMONTE V.A. – LAZIO 2-2