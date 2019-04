Volley A1/F – Playoff: questa sera Cuneo sul campo di Conegliano

La BOSCA S.BERNARDO CUNEO questa sera, sabato 13 aprile alle ore 20.30, scenderà in campo contro le ‘pantere’ dell’Imoco Volley Conegliano, campionesse italiane in carica, forti del successo al Pala UBI Banca, per la gara di ritorno dei quarti di finale della Samsung Volley Cup A1.

Le ‘gatte’ cuneesi, nonostante abbiano messo in campo grande passione e ottima caratura tecnica, hanno alzato bandiera bianca di fronte ad una vera e propria corazzata: la Città di Cuneo ha reso omaggio a Cruz e compagne, ben comprendendo la difficoltà dell’impegno e l’evidente crescita del gruppo guidato da coach Pistola durante la stagione.

La classe di Wolosz e compagne ha lasciato poco spazio al ‘cuore biancorosso’ che tornerà a pulsare nel ‘tempio’ veneto per pareggiare e proseguire la serie. Dopo l’andata in provincia Granda, le ragazze di coach Santarelli hanno centrato l’accesso alla finale di Berlino della CEV Volleyball Champions League: vittima illustre il Fenerbahce, liquidato con un doppio 3-0. Un ulteriore carica per le gialloblù che nel corso delle tre gare sinora disputate contro la compagine cuneese non hanno concesso alcun set.

«Vogliamo onorare fino in fondo – dichiara Andrea Pistola, coach della BOSCA S.BERNARDO CUNEO – l’impegno di questa stagione. Dobbiamo cercare piena ‘gratificazione’ personale e professionale per la positiva crescita durante la stagione, sino all’ultima palla giocata. Possiamo ancora migliorare, consapevoli che Conegliano ci ha messo costantemente in difficoltà. Rispetto alla già buona gara di andata chiederò alle mie ragazze di giocare con più rischi in fase d’attacco, come se ogni pallone fosse quello decisivo, sin dalla prima battuta. Solo senza cali di tensione possiamo impensierire una tra le squadre più forti e complete di tutto il panorama europeo».

SAMSUNG VOLLEY CUP A1 – PLAY OFF SCUDETTO

QUARTI DI FINALE – Gara-1

Épiù Pomì Casalmaggiore – Savino Del Bene Scandicci 1-3

BOSCA S.BERNARDO CUNEO – Imoco Volley Conegliano 0-3

Il Bisonte Firenze – Igor Gorgonzola Novara 3-0

Unet E-Work Busto Arsizio – Saugella Team Monza 3-2

QUARTI DI FINALE – Gara-2

Sabato 13 aprile, ore 20.30 (diretta Rai Sport + HD)

Saugella Team Monza – Unet E-Work Busto Arsizio

Sabato 13 aprile, ore 20.30 (diretta LVF TV)

Imoco Volley Conegliano – BOSCA S.BERNARDO CUNEO

Igor Gorgonzola Novara – Il Bisonte Firenze

Savino Del Bene Scandicci – Épiù Pomì Casalmaggiore

QUARTI DI FINALE – Ev. Gara-3

Lunedì 15 aprile, ore 20.30*

Igor Gorgonzola Novara – Il Bisonte Firenze

Savino Del Bene Scandicci – Épiù Pomì Casalmaggiore

Saugella Team Monza – Unet E-Work Busto Arsizio

Martedì 16 aprile, ore 20.30 (diretta LVF TV)

Imoco Volley Conegliano – BOSCA S.BERNARDO CUNEO

* una partita tra quelle in programma lunedì in diretta su Rai Sport Web e in differita su Rai Sport + HD alle 00.30, gli altri match in live streaming su LVF TV