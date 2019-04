Infortunio del direttore di gara, al polpaccio: sospesa Stresa-Bra (0-0) al 30′ del primo tempo

"Va detto che il terreno di gioco era disconnesso e in pessime condizioni. Con molta probabilità e in attesa dell'ufficialità, credo che sarà rigiocata mercoledì 24 aprile" sono le parole del direttore generale braidese, Pietro Sartori

Poco meno di mezzora di gioco, nel primo tempo, tra Stresa e Bra.

Sul punteggio di 0-0, allo stadio “Forlano”, l’anticipo valido per la quindicesima di ritorno è stato definitivamente sospeso a causa di un infortunio muscolare occorso al direttore di gara. “Già al minuto 13 i sanitari della panchina locale erano intervenuti per un primo problema muscolare accusato dal signor Morabito, al polpaccio sinistro. Il match è poi ripreso, ma al 27′ l’arbitro si è di nuovo fermato. Nonostante le cure, anche, del nostro massaggiatore Davide Ghibaudo, il dolore era insopportabile ed ha mandato le squadre, anzitempo, negli spogliatoi. Va detto che il terreno di gioco era disconnesso e in pessime condizioni. Con molta probabilità e in attesa dell’ufficialità, credo che Stresa-Bra sarà rigiocata mercoledì 24 aprile” sono le parole del direttore generale braidese Pietro Sartori, in tribuna nell’impianto stresiano.

Per la breve cronaca, Bra in controllo del match e senza affanni, con lo Stresa al tiro (ma senza la mira adeguata) con Papini e Frascoia. Il Bra tornerà in campo giovedì 18 aprile (ore 15 all’Attilio Bravi) per il turno pre-pasquale con il Milano City.

STRESA: Barantani, Diaw, Gallo, Frascoia, Bratto, Agnesina, Vanzan, Gilio, Armato, Papini, Battistello.

A disp: Zenoni, Mirinioui, Tuveri, Lopergolo, Scienza, Feccia, Scibetta, Telesca, Vecchio.

Allenatore: Diego Mora.

BRA: Bonofiglio, Rossi, Barale, Bettati, Gonella, Giglio, Brancato, Casolla, Tuzza, Quitadamo, Massucco.

A disp: Reinaudo, Tettamanti, Petracca, Bosio, De Santi, D’Antoni, Morra, Vergnano, Manuali.

Allenatore: Fabrizio Daidola.

Arbitro: Morabito di Taurianova (assistenti​​: Marrone di L’Aquila e Barbata di Trapani).