Serie D LIVE: Bra-Sanremese 3-0 con la doppietta di Casolla! SEGUI LA DIRETTA!

Tre risultati utili e consecutivi, con il raggiungimento di quota 40 punti in classifica: è questo il bottino del Bra nelle ultime tre giornate di campionato, vittorie con Borgaro e Pro Dronero, con il pari esterno a Savona. Con fischio d’inizio alle 15, all’Attilio Bravi, i giallorossi ospitano la vice-capolista Sanremese (dopo averla già affrontata in Coppa Italia, oltre che nel match d’andata in Liguria ndr).

SEGUI LA DIRETTA TESTUALE SU IDEAWEBTV.IT!

Formazioni ufficiali

BRA: Bonofiglio, Rossi, Barale, Bettati, Gonella, Giglio, Tettamanti, Casolla, Tuzza (1′ st Vergnano), Quitadamo, Massucco.

A disp: Reinaudo, Dolce, Petracca, Leo, Brancato, Bosio, De Santi, Manuali.

Allenatore: Fabrizio Daidola.

SANREMESE: Manis, Bregliano, Castaldo (14′ st Scalzi), Gagliardi (14′ st Lo Bosco), Spinosa, Molino, Calderone (14′ st Giubilato), Montanaro (7′ st Anzaghi), Taddei, Sadek, Rotulo.

A disp: Morelli, Minasso, Ciotoli, Guida, Acampora.

Allenatore: Alessandro Lupo.

Arbitro: ​​​​Rispoli di Locri (assistent​i​: Mongiovì e Cumbo di Agrigento).

Marcatore: 13′ pt Giglio (B), 6′ st Casolla (B), 11′ st rig. Casolla (B).

Note: ammoniti Tettamanti (B), Montanaro, Molino, Gagliardi (S).

PRIMO TEMPO:

Calcio d’inizio, si gioca sotto una leggera pioggia;

4′: sugli sviluppi di un corner, ribattuta di Bettati a centro area e palla alta sopra la traversa;

8′: Gonella dalla distanza e rasoterra, Manis si rifugia in angolo;

1-0 BRA al 13′: rimessa di Massucco per Barale, cross per Casolla, Manis non trattiene il colpo di testa e tap-in di bomber Giglio che insacca!

19′ e 23′: Molino pericoloso con una rovesciata e una punizione dalla distanza, in entrambe le circostanze Bonofiglio ci mette i guantoni;

33′: bordata di Spinosa dai 25 metri, Bonofiglio “vola” sotto il “sette” e palla in corner;

40′: pioggia più insistente, ma l’erba del “Bravi” tiene bene;

44′: punizione defilata di Molino, ancora Bonofiglio che repinge a due mani;

1′ recupero;

Fine primo tempo, un ottimo Bra è in vantaggio sulla Sanremese.

SECONDO TEMPO:

Si gioca, nel Bra Vergnano rileva Tuzza (dolorante alla spalla);

2-0 BRA! 6′ traversone di un ispirato Gonella, in area e da vero attaccante Casolla stoppa la sfera e trafigge Manis all’angolino!

9′ fallo di mano di Castaldo in area, su uscita bassa di Manis e calcio di rigore. Dal dischetto (11′) Casolla non sbaglia e 3-0 BRA! 18° gol stagionale per il numero 17 giallorosso!