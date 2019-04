Volley A2/M – Verso Santa Croce-Cuneo, Cortellazzi: “Match difficile, ma siamo pronti: la salvezza è il nostro scudetto” (VIDEO)

Al via i playoff per mantenere la categoria. Domenica la squadra di Serniotti è impegnata nella gara 1 del primo turno sul campo di Santa Croce: le parole del capitano dei cuneesi.

Chiusa la regular season, è già tempo di pensare ai playoff per mantenere la serie A2 per la Bam Acqua San Bernardo Cuneo. La competizione è affollata e piena di insidie, con 16 formazioni al via da cui ne usciranno soltanto due che potranno festeggiare la permanenza nella seconda categoria nazionale. Le altre il prossimo anno parteciperanno al nuovo campionato di A3.

C’è da fare un passo alla volta per Cuneo, che domenica comincia i playoff andando in Toscana a far visita ai Lupi di Santa Croce, formazione che ha chiuso la regular season all’ottavo posto nel girone Bianco con 27 punti. Il primo match è in programma domenica 7 aprile alle 18, gara 2 si disputerà mercoledì 10 aprile alle 20,30 a Cuneo. In caso di parità, la “bella” si giocherà ancora sul campo di Santa Croce, domenica 14 aprile. Chi vince, approda ai quarti di finale.

Cuneo è in ripresa e ha dimostrato di potersela giocare con chiunque, ma davanti troverà un avversario forte, come dichiarato da capitan Emiliano Cortellazzi, che ha chiaramente fatto capire che avrebbe evitato volentieri la squadra toscana, aggiungendo però di essere fiducioso e carico in vista di questa serie.

Ricordiamo che mercoledì alle 18.00 nel ritorno contro Santa Croce, l’ingresso sarà unico a 5€. Coloro che avevano sottoscritto l’abbonamento potranno passare in cassa accrediti e riceveranno il biglietto omaggio: sarà Match Day Acqua S.Bernardo.

Ecco le parole del palleggiatore cuneese ai nostri microfoni.