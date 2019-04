Torneo delle Regioni 2019 – Ecco i convocati per le Rappresentative U19, U17 e U15 di Piemonte VdA!

Inizia il conto alla rovescia. Il Comitato Regionale LND di Piemonte-VdA ha reso noto l’elenco dei calciatori della Rappresentative Regionali Maschili Under 15, Under 17 e Under 19, convocati per partecipare al 58° Torneo delle Regioni, in programma nel Lazio dal 12 al 20 aprile.

La partenza delle selezioni per raggiungere la sede di svolgimento del Torneo è prevista per venerdì 12 aprile alle ore 7, presso l’area parcheggio dell’Hotel Sito Interporto, Strada Sesta Interporto Sito Sud, Rivalta di Torino (TO).

Cinque le compagini cuneesi che saranno rappresentate: Corneliano Roero, Fossano, Bra, Cheraschese e Giovanile Centallo, con nove giocatori totali. Ecco la lista dei convocati.

RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 19 ACCADEMIA BORGOMANERO1961 OTTINA ALESSANDRO CANELLI SDS 1922 ZEGGIO GIOELE CASTELLAZZO B.DA EL BERD SALAH CHISOLA CALCIO CHIAPPINO FEDERICO CORNELIANO ROERO BELLICOSO ELIA DIEYE MAMADOU BEYE GATTI PATRICK FOSSANO CALCIO GALVAGNO GIACOMO GIRAUDO SAMUELE SCOTTO SAMUELE L.G. TRINO BONURA ANTONINO LA BIELLESE NICOLETTA RICCARDO LA PIANESE BENINCASO ANDREA LUCENTO CECCONELLO GIANPIERO GERARDI MATTEO SALERNO MARCO PINEROLO LUPO FRANCESCO QUINCINETTO TAVAGNASCO PARIS FABIO RIVOLI CALCIO DIPPOLITO RICCARDO VANCHIGLIA 1915 SOPLANTAI VALENTINO SORIN RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 17 ACQUI F.C. CERRONE MATTEO ASSOCIAZIONE CALCIO BRA LEO ALESSIO FRANCESCO AYGREVILLE CALCIO TODARO DAVIDE CALCIO CHIERI 1955 GERBINO THOMAS MORONE NICOLO PAVIA FABIO CASALE F.B.C. SALL EL HADJI MALICK CBS SCUOLA CALCIO LAPIS NICOLO SBRICCOLI SIMONE CHERASCHESE 1904 BERNOCCO LORENZO CHISOLA CALCIO ARKAXHIU DAVID BENFADEL ACHRAF DAGASSO NICOLO CITTA DI BAVENO 1908 CAGIA SIMONE GIOVANILE CENTALLO 2006 ARIAUDO MATTIA LUCENTO MAZZARA LORIS NANIA ALESSIO PINEROLO MAIO EDOARDO NOVO MATTIA VENARIA REALE DI CARLO GABRIELE

RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 15

CALCIO CHIERI 1955 BELLUCCI FRANCESCO IOSIF PAOLO CALCIO IVREA 1905 PERETTI ALESSANDRO PIPICELLA FABIO CBS SCUOLA CALCIO VANDER ELST ALESSANDRO CHISOLA CALCIO D’ATTOLI MARCO GUARNIERI CRISTIAN VIANO LORENZO CITTA DI BAVENO 1908 BELTRAMI FABIO D’ELIA SIMONE L.G. TRINO CHIARIA ALESSANDRO LA BIELLESE ROMANO MATTEO LASCARIS MASELLA ENRICO SOTTIL LUCA LUCENTO ARDUINO MARCO MACANTHONY GROOVJ SAPONE GABRIELE SPARTA NOVARA CEDOLONI MATTEO MARRAS TOMMASO SIMONE PITONI ANDREA

Selezioni definitive, quindi: i calciatori sono per cui convocati anche in occasione degli ultimi raduni prima del Torneo delle Regioni 2019.

– LUNEDI’ 8 APRILE • ORE 14.30

UNDER 15 • Campo Sportivo “Maggioni” – Via S. Cristina – BORGARO (TO)

UNDER 17 • Campo Sportivo Comunale – Via L. Da Vinci – GRUGLIASCO (TO)

UNDER 19 • Campo Sportivo Comunale – Via Ferrari – PIANEZZA (TO)

– MERCOLEDI’ 10 APRILE • ORE 14.30

UNDER 15 • Campo Sportivo Comunale – Via Ferrari – PIANEZZA (TO)

UNDER 17 • Campo Sportivo Comunale – Via Ferrari – PIANEZZA (TO)

– GIOVEDI’ 11 APRILE

UNDER 15 • ORE 14.30 • Campo Sportivo Comunale – Via Ferrari – PIANEZZA (TO)

UNDER 17 • ORE 14.30 • Campo Sportivo Comunale – Via Ferrari – PIANEZZA (TO)

UNDER 19 • ORE 15.00 • Campo Sportivo Comunale – Via Claviere – PIANEZZA (TO)