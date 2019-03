Baseball: domenica 31 il gran finale della Western League

Domenica 31 marzo gran finale della stagione agonistica invernale organizzata da coach Pippo Spataro, saranno tre i palazzetti ad accogliere le sedici squadre partecipanti alle finali ed al girone di consolazione del campionato indoor del Piemonte, Lombardia, Liguria e Valle d’Aosta.

Il regolamento della WL prevedeva una stagione regolare con gare a concentramenti e una classifica che teneva conto del numero minimo di incontri che le squadre dovessero effettuare, delle partite vinte, di quelle perse e dei pareggi, al primo posto si sono piazzati i Grizzlies TO48 con una fantastica cavalcata fatta di 27 partite vinte ed una sola sconfitta in seconda posizione lo Skatch Boves con 20 vittorie e 4 sconfitte, sul gradino più basso del podio virtuale il Vercelli con 20 vittorie, 4 sconfitte ed un pareggio. Le altre posizioni dal quarto al diciottesimo posto sono le seguenti: Rho, Mondovì, Avigliana Bees, Settimo, Avigliana Rebels, Fossano, CABS Seveso, Porta Mortara Novara, Athletics Novara, Red Clay Castellamonte, Cairese, Aosta e New Panthers. Fuori classifica l’Avigliana Girls e i Rookies Grizzlies

La giornata finale vedrà la disputa per la conquista dell’ambito trofeo, svolgersi in questo modo: In base alla classifica sono stati determinati tre gironi, il girone “A” (che giocherà al Pala Dal lago di Novara in viale Kennedy, 34 ) e quello “B” (che giocherà al palazzetto dello sport “Celestino Sartorio” di Novara via Pietro Fornara, 6) si contenderanno il titolo di campioni della WL 2018-2019, il girone “C” (che giocherà presso la palestra dell’istituto Sacro Cuore di C. So Italia 106 a Vercelli) sarà di consolazione per far giocare i ragazzi e partecipare alle premiazioni.

Le prime due classificate sono le teste di serie dei due gironi, le restanti dal 3° al 10° posto

sono divise in due gruppi,

A) Grizzlies, Vercelli, Mondovì, Avigliana Bees e Avigliana Rebels.

B) Boves, Rho, Settimo, Fossano e Seveso

C) Aosta, Athletics Novara, Cairese, New Panthers, Porta Mortara Novara, Red Clay Castellamonte,

Nella seconda fase (sempre al pala Dal lago) le prime due del girone A sfideranno, in una semifinale incrociata, le vincenti del girone B, le vincenti disputeranno la finale.

orari degli incontri:

GIRONE “A” PALA DAL LAGO

ore 09,30 Vercelli vs Grizzlies

ore 10,00 Avigliana Rebels vs Avigliana Bess

ore 10,30 Mondovì vs Vercelli

ore 11,00 Grizzlies vs Avigliana Rebels

ore 11,30 Avigliana Bees vs Mondovì

ore 12,00 Vercelli vs Avigliana Rebels

ore 12,30 Mondovì vs Grizzlies

ore 13,00 Avigliana Bees vs Vercelli

ore 13,30 Avigliana Rebels vs Mondovì

ore 14,00 Grizzlies vs Avigliana Bees

GIRONE “B” PALA SARTORIO

ore 09,30 Rho vs Seveso

ore 10,00 Settimo vs Fossano

ore 10,30 Boves vs Rho

ore 11,00 Seveso vs Settimo

ore 11,30 Fossano vs Boves

ore 12,00 Rho vs Settimo

ore 12,30 Boves vs Seveso

ore 13,00 Fossano vs Rho

ore 13,30 Settimo vs Boves

ore 14,00 Seveso vs Fossano

GIRONE “C” ISTITUTO SACRO CUORE

ore 09,00 Athletic Novara vs Porta Mortara Novara

ore 09,30 Aosta vs New Panthers

ore 10,00 Porta Mortara Novara vs Red Clay Castellamonte

ore 10,30 Cairese vs Aosta

ore 11,00 Red Clay Castellamonte vs Athletic Novara

ore 11,30 New Panthers vs Cairese

ore 12,00 Porta Mortara Novara vs Aosta

ore 12,30 Athletic Novara vs Cairese

ore 13,00 Red Clay Castellamonte vs New Panthers

ore 13,30 Cairese vs Porta Mortara Novara

ore 14,00 Aosta vs Red Clay Castellamonte

ore 14,30 Athletic Novara vs New Panthers

FINALI (PALA DAL LAGO)

ore 15,00 gara 1 – 1a classificata girone “A” vs 2a classificata girone “B”

ore 15,30 gara 2 – 1a classificata girone “B” vs 2a classificata girone “A”

ore 16,00 Finale 3/4 posto tra le perdenti di gara 1 e 2

ore 16,30 Finale 1/2 posto tra le vincenti di gara 1 e 2

Al termine della finalissima, che decreterà il campione WL 2018 – 2019, verranno premiate le squadre partecipanti.

c.s.