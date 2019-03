Pallapugno: l’Acqua S.Bernardo Spumanti Bosca Cuneo si presenta

Si svolgerà sabato 30 marzo, presso lo Spazio Incontri Fondazione CRC (Via Roma, 15), la presentazione ufficiale delle squadre della società Pallonistica Subalcuneo. Il sodalizio cuneese nella stagione 2019 parteciperà ai Campionati di pallapugno con otto formazioni maschili ed una femminile con il nome di Acqua San Bernardo Spumanti Bosca Cuneo. Non solo la serie A, dunque, ma anche Serie C1, Juniores, Esordienti (due squadre), Pulcini, il settore femminile oltre alla naturale prosecuzione del progetto Subalcuneo School (Primipugni/Promozionali).

«Dopo una stagione vissuta sulle ali dell’entusiasmo – afferma il presidente della Subalcuneo, Agostino Toscano – siamo pronti a vestire una maglia ‘pesante’: porteremo con orgoglio i simboli dello Scudetto e Coppa Italia cuciti sul petto, ricordandoci ad ogni ingresso in campo le imprese passate. Non siamo qui per vivere di ricordi, ma per progettarne altre, a partire dalla Supercoppa in programma il 6 aprile. Prima però il Trofeo dedicato al nostro main sponsor e la presentazione di tutte le squadre dell’armata biancorossa: grazie all’incessante lavoro nelle scuole, effettuato grazie al determinante contributo della Fondazione CRC, saremo ai nastri di partenza di tutti i campionati giovanili in uno sferisterio sempre più animato. Porteremo in giro per il Piemonte e la Liguria i colori della Città di Cuneo, con il sorriso e la passione che da sempre ci contraddistingue».