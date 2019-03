Si è tenuto nella sede del Brc racing team l’annuncio delle due squadre e le rispettive “line-up” dei piloti che correranno con le Hyundai i30 N Tcr. Brc Hyundai N squadra corse schiererà il campione 2018 Gabriele Tarquini in­sieme a Norbert Michelisz.

Augusto Farfus e Nicky Catsburg, al debutto nel Wtcr, parteciperanno con Brc Hyundai N Lukoil racing team.

I quattro piloti hanno tutti partecipato all’evento cheraschese durante il quale le livree ufficiali delle Hyundai i30 N Tcr sono state svelate al pubblico per la prima volta.

Le vetture debutteranno in pista nei “test” di Barcellona del­la prossima settimana. Come campione in carica Tar­qui­ni ha il privilegio di correre con il numero 1 sulla sua i30 N Tcr. Norbert Michelisz correrà ancora con il numero 5.

Per la prima stagione nel Wtcr Augusto Farfus ha scelto il numero 8, mentre Nicky Catsburg il numero 88.

I quattro competeranno nei i dieci “round” della stagione 2019 che si svolgeranno in diversi continenti. Dopo l’inizio in Marocco, dal 5 al 7 aprile, le gare si sposteranno in cinque circuiti in Europa (Ungheria, Slovacchia, Olanda, Germania e Portogallo) prima della pausa estiva. La stagione riprenderà a settembre a Ningbo, in Cina, prima di approdare a Suzuka e a Macao. La Malesia ospiterà il gran finale di metà di­cembre.

Il “team principal” di Brc racing team, Gabriele Riz­zo, commenta: «Il telaio della Hyundai i30 N Tcr si adatta bene ai regolamenti del Tcr. La vettura è affidabile e forte tecnicamente, sia in frenata che in curva e in velocità, oltre che dal punto di vista aerodinamico e del motore. Siamo sicuri di avere il pacchetto ideale per approcciarci alla stagione, oltre alla migliore “line-up” di piloti che avremmo potuto immaginare. Lo scorso anno abbiamo vinto il Fia Wtcr con Gabriele Tarquini e siamo arrivati secondi nella classifica dei “team”. Ci aspettiamo una stagione 2019 ancor più competitiva. La nostra missione sarà confermare i “team” e i piloti nelle prime posizioni, battendoci per la vittoria fino all’ultimo metro dell’ultima gara».

Gabriele Tarquini sostiene: «Sarà una stagione agonistica molto competitiva e lotteremo per difendere il titolo. One­stamente, mi auguro che gli avversari più vicini siano gli altri piloti delle i30 N Tcr! Abbiamo visto lo scorso anno quanto la battaglia per il titolo, arrivato proprio sugli ultimi giri dell’ultima gara, sia agguerrita. Credo sarà lo stesso anche nel 2019. Abbiamo lavorato tutti durante l’inverno, abbiamo nuove regole, nuovi piloti e un nuovo circuito su cui batterci prima della fine della stagione».

Norbert Michelisz aggiunge: «Quest’anno ambisco a vincere il titolo. Grazie a quello che è riuscito a fare Gabriele lo scorso anno, so di avere l’auto e il “team” giusti per poterlo ottenere, ma il Fia Wtcr è lungo e può succedere di tutto. Sarà essenziale essere costanti. È importante es­sere veloci, certo, ma, alla fine della stagione, potrebbe essere il pilota più brillante a festeggiare».

Augusto Farfus commenta: «Guardare da spettatore il Wtcr lo scorso anno è stato divertente. Hanno partecipato alcune delle migliori vetture turismo al mondo. Dai risultati si è visto che le Hyundai erano tra le migliori, se non le migliori della categoria. Come pilota, il sogno è quello di correre sempre al meglio, con le vetture più competitive, così, quando ho avuto l’opportunità di gareggiare con la i30 N Tcr con un “customer team” nel 2019, la scelta è stata facile. La stagione agonistica porterà nuove sfide, ma abbiamo i mezzi per affrontarle con sicurezza e ottenere buoni risultati».

Conclude la rassegna di commenti dei piloti Nicky Catsburg: «Non vedo l’ora di iniziare a correre. Ho visto diverse gare lo scorso anno, tutte molto serrate e competitive. Credo che il Wtcr sia il campionato perfetto per il mio stile di guida e sono contento della stagione, specie delle gare al Nür­burgring. Ma, soprattutto, non vedo l’ora di lavorare con Augusto e il Brc Hyundai N Lukoil racing team e di iniziare a collezionare punti e vittorie!».

Massimiliano Fissore, ceo di Brc Gas Equip­ment commenta: «Parteciperemo al Fia Wtcr 2019 con due team, Brc Hyundai N squadra corse, con Gabriele Tarquini e Norbert Mi­chelisz, e Brc Hyundai N Lukoil racing team, con Nicky Catsburg e Augusto Farfus. è il miglior quartetto che avremmo mai potuto sognare durante la pausa invernale. Siamo im­pazienti di iniziare a Marrakech!».