Atletica: incetta di titoli per il Roata Chiusani alla Mezza del Marchesato di Saluzzo

Due titoli regionali e provinciali di categoria, un argento ed un bronzo per l’Atletica Roata Chiusani, presente con 30 Atleti alla 6a edizione de la Mezza del Marchesato, andata in scena a Saluzzo, Domenica 17.

Vittorie dei favoriti della vigilia, Sammy Kipngetich (1h05.27) e Meseret Ayele Engidu (1h14.16) tesserati per l’atletica Saluzzo. Completano il podio assoluto maschile Philemon Kipchumba (Atl. Recanati) in 1h06’16” e Giovanni Grano (Nuova Atletica Isernia) in 1h06’27”. Per le donne seconda piazza per Elisa Stefani (Brancaleone Asti) in 1h16’17” seguita da Lorenza Beccaria (Atl. Saluzzo) al personale in 1h17’29.

Sui circa 800 partenti, ottimo 9° posto assoluto per il capitano del Roata Chiusani, Massimo Galliano, che si aggiudica la maglia di Campione Regionale SM45 in 1h11’40”.

Titolo regionale anche per Cristina Frontespezi, 1a SF60 in 1h37’37”.

Premiate con l’argento SF45 e il bronzo regionale SF50, Paola Regis (1h32’19) e Silvia Di Salvo (1h36’02”).

Di rilievo le prestazioni dei primi atleti roatesi giunti al traguardo: 20° Andrea Barale (1h15.40), 46° Maurizio Morello (1h18’56), Sergio Cavallo (1h20.40), Carmine Matarazzo (1h20.42), Matteo Renda (1.22.04)

Ben piazzati Matteo Olivero, Andrea Goglino, Alfio Pepino, Francesco Lamberti, Enzo Tassone, Riccardo Molineri, Floriano Roà, Giacomo Menardi, Pier Paolo Zillante, Lorenzo Lanzillotta, Roberto Prino, Andrea Giuliano, Mauro Cassutti, Sergio Valvano e Fiorenzo Bertaina.

Per le donne personale per Damiana Olivero (1h33’33), bene Denise Fontana, Elisa Castellino, Noemi Podda e Daniela Sommaruga, esordio sulla distanza per Livia Lovera.

Sesto posto SM40 e 29a piazza assoluta per Luca Laratore in 1h21’08”, infine, a rappresentare l’Atletica Roata Chiusani alla Maratonina della Vittoria disputatasi a Vittorio Veneto sempre domenica 17.