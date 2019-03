A Fossano XV edizione della Settimana di azione contro il razzismo

Anche quest’anno Fossano partecipa alla Settimana di azione contro il razzismo, la cui XV edizione si terrà dal 18 al 24 marzo 2019.

L’appuntamento si svolge ogni anno in occasione della Giornata per l’eliminazione delle discriminazioni razziali, fissata per il 21 marzo dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e celebrata in tutto il mondo, a ricordo del massacro di 69 manifestanti che protestavano pacificamente contro le leggi razziste emanate dal regime dell’apartheid perpetrato nel 1960 a Sharpeville dalla polizia sudafricana.

Dall’esperienza dello scorso anno è nato il Tavolo Intercultura – coordinato dall’Assessorato ai Servizi Sociali a cui aderiscono Associazioni del volontariato laico e cattolico, Organizzazioni non governative, Associazioni culturali, sportive e sindacali – che quest’anno ha organizzato un calendario di appuntamenti di informazione, sensibilizzazione e di eventi culturali e sportivi.

«Abbiamo aderito a questa iniziativa perché riteniamo che il rispetto, la convivenza e l’integrazione di chi arriva da altri paesi siano una sfida, a volte molto difficile, a cui però non possiamo sottrarci» dichiara Simonetta Bogliotti, assessore del Comune di Fossano. «Molte realtà associative si sono mosse, in questo anno, per ribadire, con azioni concrete e con momenti di sensibilizzazione, l’importanza di rispettare prima di tutto le persone, portatrici di diritti e di doveri. Fossano non si tira indietro anche quando le tematiche sono complesse e delicate».

Dice Ivana Borsotto, vicepresidente di Progettomondo.mlal: «Come Tavolo Intercultura crediamo che sia utile promuovere la diversità, per costruire il nostro comune futuro. Non ci sembra né utile né produttivo rinchiuderci in mura di diffidenza e di odio, dove non circola più l’aria e le idee ristagnano. La paura del diverso è paura del futuro, che ci immobilizza nella rabbia e nell’odio. Il futuro ci chiede di affrontare tutte le contraddizioni e le tensioni senza sovraccarichi emotivi, governando i processi e non riducendoli a emergenza continua, ma costruendo un Patto di norme condivise, di diritti e di doveri, di rispetto della dignità e di cittadinanza. Non sulla difensiva, ma orgogliosi di affermare in pratica i valori dei diritti umani, della nostra Costituzione e la bellezza dell’arcobaleno della varietà”.

Gli eventi della Settimana contro il razzismo sono resi possibili grazie alla mobilitazione di tutta la comunità di Fossano e al coinvolgimento attivo di realtà diverse come gruppi di cittadini, scuole, associazioni, comunità straniere che hanno contribuito a organizzare e realizzare occasioni di dialogo interculturale, informazione e dibattito, favorendo il superamento degli stereotipi e dei pregiudizi e una cultura aperta e accogliente.

IL PROGRAMMA

LUNEDÌ 18 MARZO

18.00 Presentazione del libro “Come (non) si diventa razzisti”

a cura dell’autrice Maria Teresa Milano

Sala Rossa del Comune di Fossano, via Roma 91

MERCOLEDì 20 MARZO

20.30 Proiezione del documentario DERT di Mario e Stefano Martone

a cura di Coop. Sociale Colibrì

V.I.T.R.I.O.L, Via Ancina 7 – Fossano

GIOVEDI’ 21 MARZO

18.00 Presentazione del Concorso “Scrivere altrove”

a cura della Fondazione Nuto Revelli

Brani letti da Corte dei Folli e Masca Teatrale.

Musiche a cura della Fondazione Fossano Musica

Rinfresco offerto da ARCI Fossano

SABATO 23 MARZO

21.00 Spettacolo “Prima che gridino le pietre”

Musiche e parole dai continenti

Area Giovani Caritas e Gruppo Musicale Kerkadelak

Teatro Sant’Antonio – Via Marconi, 65 – Fossano

DOMENICA 24 MARZO

14.30 Un calcio al razzismo. Partita di calcio per giovani

Promossa dall’Associazione “Sport senza barriere” in collaborazione con CSI Campo di atletica di Santa Lucia – Fossano

15/18 Mostra ICONS, visita Social Club

Un museo, tante storie e una sola comunità: la nostra di esseri umani

Museo Diocesano, Via Vescovado, 8 – Fossano

Durante la XV Settimana contro il razzismo sarà lanciata la campagna #perilversogiusto, a cura della Cooperativa Sociale Caracoll

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.