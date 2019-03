Sci Alpino: Marco Abbruzzese 3° Aspiranti nello Slalom di Ovindoli

Concluse le gare dei Campionati Italiani Giovani a Campo Felice, molti dei protagonisti della rassegna tricolore si sono spostati a Ovindoli, sempre in Abruzzo, per una serie di gare FIS aperta da uno Slalom. In campo femminile ha vinto l’altoatesina Petra Unterholzner (Sci Club Ultimo-Ulten) in 1’,39”,47/100. Alle sue spalle c’è Serena Viviani, genovese tesserata per lo Sci Club Valchisone Camillo Passet e staccata di 2”,53/100. Terza a 3”,29/100 la bolognese Giulia Tintorri (Fiamme Oro Moena). Tredicesima la valsusina Giorgia Nosenzo (Bardonecchia), sedicesima la canavesana Simona Ceretto Castigliano (Prali Val Germanasca).

Fuori le altre atlete del Comitato FISI Alpi Occidentali, probabilmente mentalmente scariche dopo le fatiche e le tensioni dei Campionati Italiani Giovani. Riccardo Allegrini (Carabinieri) ha vinto la gara maschile con il tempo complessivo di 1’,37”,09/100, precedendo per 27/100 Tobias Kastlunger (Fiamme Gialle) e per 31/100 Damian Hell (Fiamme Oro Moena). Dodicesimo il chierese Edoardo Lupotto (Sestriere), tredicesimo assoluto e terzo degli Aspiranti il ligure Marco Abbruzzese (Mondolé Ski Team), che è anche il migliore tra gli atleti del 2002. Quattordicesimo Giovanni Pompei, abruzzese dello Sci Club Sansicario Cesana, sedicesimo Stefano Cordone (Equipe Limone), diciannovesimo Alvise Scarabosio (Sansicario Cesana), ventiduesimo assoluto e quinto degli Aspiranti Davide Damanti (Equipe Limone).

Intanto sono state ufficializzate anche le classifiche del Parallelo dei Campionati Italiani Giovani disputato nel pomeriggio di giovedì 7 marzo a Campo Felice. Come anticipato nel comunicato FISI-AOC numero 129, la gara maschile è stata vinta dal finanziere genovese Matteo Franzoso, che in finale ha battuto Riccardo Allegrini. Sul gradino più basso del podio è finito Giovanni Franzoni (Ski College Veneto). Argento invece per la torinese Anita Gulli nella gara femminile, vinta da Celina Haller (Fiamme Gialle).

Al terzo posto Francesca Fanti (Fiamme Oro Moena), che nella finale per la medaglia di bronzo ha battuto la cuneese Carlotta Saracco (Centro Sportivo Esercito). Giulia Paventa (Fiamme Oro Moena), Serena Viviani e Veronika Calati (Fiamme Gialle) sono uscite negli ottavi di finale e quindi si sono piazzate none.

La classifiche femminile e maschile dello slalom FIS di Ovindoli

Le classifiche maschile e femminile del Parallelo dei Campionati Italiani Giovani

