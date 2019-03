Volley A2/M: Mondovì ospita Roma per vincere matematicamente il Girone Bianco

Prosegue la settimana di allenamenti per la Synergy Arapi F.lli Mondovì in preparazione alla decima giornata di ritorno del Girone Bianco, che vedrà i monregalesi impegnati al PalaManera domenica 10 marzo contro la Roma Volley.

Dopo il successo nella Marche con Potenza Picena e la conseguente qualificazione matematica ai Play-off Promozione, per gli uomini di Marco Fenoglio la sfida ai capitolini potrebbe segnare un altro fantastico traguardo nella stagione in corso: battere Roma significherebbe infatti chiudere in modo definitivo anche il discorso per il primo posto in regular season.

Mondovì, che guida la classifica del Girone Bianco con 51 punti, ha sette lunghezze di vantaggio sulla seconda, la Centrale Del Latte Sferc Brescia che però deve ancora osservare il turno di riposo. Una vittoria da tre punti incoronerebbe dunque Morelli e compagni sicuri vincitori della regular (54 punti per Mondovì, 47 Brescia): in calendario resteranno tre giornate con 9 punti in palio, soltanto 6 per la Centrale che sarebbe quindi tagliata fuori, rendendo del tutto ininfluente lo scontro diretto previsto all’ultimo turno in casa dei lombardi.

Vincere la regular season non significa solo blasone: la prima classificata potrà sfruttare infatti il vantaggio di giocarsi in casa l’eventuale “bella” playoff, sia nei quarti ma anche nel caso di passaggio del turno, in semifinale. Altro vantaggio potrebbe essere (sempre in caso di qualificazione alla semifinale) quello di evitare probabilmente lo scontro con Piacenza (papabile vincitrice del Girone Blu), squadra che sta esprimendo la miglior pallavolo del torneo cadetto. Ecco dunque perché la partita contro la Roma Volley riveste un sapore ed importanza particolare, per la quale servirà il calore di tutto il PalaManera.

Intanto Marco Fenoglio, pur alleggerendo il carico delle sedute pesi, in questi giorni continua il lavoro sulla tecnica con allenamenti al PalaEllero di Roccaforte. I monregalesi si sposteranno nell’impianto di frazione Passionisti venerdì pomeriggio 8 marzo dalle 16.30 alle 20 e nella tarda mattinata del giorno pre-gara. Un ultimo allenamento di rifinitura è previsto la mattina del 10 dicembre, poi alle ore 18 il fischio d’inizio di quella che tutti si augurano possa essere una domenica di grande festa e una pagina indimenticabile scritta dal VBC Mondovì.

c.s.