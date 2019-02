Il Carnevale 2019 a Bra è in strada e “al museo”

Carnevale dei Bambini sabato 2 marzo 2019 nel centro della città di Bra: dalle 15.30 tante animazioni dedicate ai più piccoli, che potranno divertirsi con i giochi dei Ludobus in maschera, salire sul trenino di Pinocchio e meravigliarsi con lo spettacolo dei pupazzi di Carnevale. Per tutto il pomeriggio, nell’area pedonale tra via Pollenzo, via Audisio, via Vittorio Emanuele, via Cavour e via Principi di Piemonte (sotto i portici) musica con le band di strada, maghi trucca bimbi, animazione e distribuzione di dolci e bugie. Il programma è promosso dal Comune di Bra con Ascom e Comitati di via.

La tradizionale Festa di Carnevale al Museo del Giocattolo, invece, animerà il pomeriggio del “martedì grasso” (5 marzo 2019). Dalle 15,30, giochi e intrattenimenti, con tante stelle filanti…ma nessun coriandolo. Saranno premiate le più riuscite maschere auto-prodotte dai partecipanti alla festa. L’iniziativa rientra nel programma del Bando Musei Aperti finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo. Nelle mattinate di lunedì 4 e martedì 5 marzo i bambini da 6 a 12 anni in vacanza da scuola potranno partecipare anche ai laboratori didattici a tema proposti a Palazzo Traversa (info e iscrizioni allo 0172 423880. Maggiori informazioni su www.turismoibra.it. (ea)

Info: Città di Bra – Ufficio turismo e manifestazioni

Tel. 0172.430185 – turismo@comune.bra.cn.it

