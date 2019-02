In 450 a IOLAVORO oggi al Movicentro di Bra (guarda le FOTO)

La kermesse che ha messo in contatto imprese e persone in cerca di occupazione. "Taglio del nastro", questa mattina, con il sindaco di Bra Bruna Sibille, l'assessore Gianni Fogliato, l'assessore regionale Gianna Pentenero, il direttore dell'Agenzia Piemonte Lavoro Claudio Spadon e il direttore Ascom Bra Luigi Barbero

“Boom” di utenti e di visitatori, 450 in totale nell’arco della giornata di oggi, al Movicentro di Bra per la primissima edizione (nella città della Zizzola ndr) di IOLAVORO, la kermesse che ha messo in contatto imprese e persone in cerca di occupazione.

IOLAVORO promosso dall’Assessorato all’Istruzione, Lavoro, Formazione professionale della Regione Piemonte grazie alle risorse del Fondo sociale europeo, e organizzato dalla Città di Bra con il coordinamento dell’Agenzia Piemonte Lavoro, in collaborazione con Cnos-Fap Bra, Unione Industriale di Cuneo, Associazione Italiana Imprenditori per l’economia di Cuneo, Ascom Bra, Coldiretti Bra, Confartigianato Bra, CNA Cuneo, Confcooperative Cuneo, Legacoop Cuneo, CGIL Cuneo, CISL Cuneo.

“Taglio del nastro”, questa mattina, con il sindaco di Bra Bruna Sibille, l’assessore Gianni Fogliato, l’assessore regionale Gianna Pentenero, il direttore dell’Agenzia Piemonte Lavoro Claudio Spadon e il direttore Ascom Bra Luigi Barbero.

Tanti interessanti workshop nella sala dedicata, con la possibilità di scoprire le aziende partecipanti e i profili ricercati, nelle due sale elevator; il poter dialogare a stretto contatto con le agenzie per il lavoro e i loro profili ricercati; visitare l’area istituzionale, dai servizi pubblici per il lavoro, le associazioni di categoria e gli enti di formazione.