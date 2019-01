Padre Franco Moscone ordinato vescovo: la cerimonia in Duomo ad Alba (FOTO e VIDEO)

Questo pomeriggio, nella cattedrale di Alba è stato ordinato vescovo padre Franco Moscone, preposito generale dei padri Somaschi che il 3 novembre 2018 è stato nominato da papa Francesco arcivescovo di Manfredonia, Vieste e San Giovanni Rotondo.

Vescovo ordinante è stato monsignor Marco Brunetti di Alba, insieme al vescovo di Otranto Donato Negro e all’emerito di Torun (Polonia) Andrzej Wojciech Suski. Vi hanno preso parte diversi vescovi del Piemonte e della Puglia, oltre a una rappresentanza dei Somaschi e dei Gruppi di preghiera di Padre Pio.

Nell’omelia monsignor Brunetti, partendo dalla liturgia del Battesimo del Signore, si è rivolto in prima persona a padre Moscone: «Carissimo padre Franco, non posso non ricordare a tutti che proprio in questa cattedrale tu hai ricevuto il dono del Battesimo, iniziando così la vita di grazia che ti ha condotto fino ad oggi, al giorno in cui, qui, ricevi il dono della pienezza del sacerdozio».

Non è mancato un riferimento a San Giovanni Rotondo e a San Pio da Pietralcina “Caro padre Franco, caro fratello Vescovo, sappiamo quanto sia stata per te una inaspettata sorpresa la chiamata all’Episcopato che hai accettato per obbedienza. Tra poco, durante la prostrazione, si canteranno le Litanie dei Santi; fra di loro non mancherà l’invocazione a San Pio da Pietrelcina che fece della sua vita, anche in circostanze dolorose, un inno all’obbedienza, poiché, nei Suoi disegni, la Provvidenza ha voluto che tu diventassi Vescovo in quella terra del Gargano, quel monte «dove nessuno sale invano», dove Padre Pio, a cinquant’anni esatti dal suo ritorno al Padre, ancora oggi parla agli uomini della chiamata universale alla santità che egli visse in modo eroico. Di lui abbiamo un’immagine spesso legata all’agiografia, alle stimmate, ai miracoli… che pure furono il sigillo della sua esistenza terrena e che attrassero e tuttora attraggono milioni di uomini. Ma, il più grande miracolo a San Giovanni Rotondo, Padre Pio lo compie ancora tutti i giorni: è la Casa Sollievo della Sofferenza, l’ospedale da lui voluto come «tempio di preghiera e di scienza» che continua ad erogare a tutti l’umanità dell’accoglienza, l’eccellenza delle cure e dell’assistenza sanitaria. Lo compie attraverso i gruppi di preghiera sparsi in tutto il mondo, che sono il frutto del ministero sacerdotale di Padre Pio e che egli volle aderendo ad un desiderio di Papa Pio XII il quale, allo scoppio della seconda guerra mondiale, chiese di pregare per la pace, per l’unità e la salvezza del mondo”.

Nella conclusione Brunetti richiama le sue origini familiari e religiose: «Carissimo padre Franco, prego il Signore Gesù affinché tu possa essere, non solo immagine viva del Buon Pastore, ma anche Buon Samaritano che si china sulle ferite dell’umanità versandovi “l’olio della consolazione e il vino della speranza”, gli elementi che evocano ad un tempo gli ulivi di cui sarai circondato nella terra che ti è stata affidata, e le bellissime vigne delle colline da cui sei partito. Fedele al motto del tuo episcopato “Servire pauperibus et Ecclesiae” (servire ai poveri e alla Chiesa), ispirandoti alle parole che costituiscono il testamento spirituale del tuo fondatore – San Girolamo Emiliani – sintetizzato in un’unica significativa frase: “Seguite la via del Crocifisso disprezzando il mondo, amatevi gli uni gli altri, servite i poveri”».

L’arcivescovo Moscone farà il suo ingresso a Manfredonia il 26 gennaio, il giorno successivo sarà a Vieste e il 2 febbraio a San Giovanni Rotondo.

La cerimonia per l’ordinazione episcopale di padre Franco Moscone nel Video di Ideawebtv.it e negli scatti di Alice Ferrero Image.