Botti di Capodanno: il Piemonte è al 10° posto in Italia per numero di feriti

Piemonte decima regione d’Italia, ma non è certo un vanto. Ha fatto parlare di sé un grafico riassuntivo delle “vittime del capodanno”, pubblicato dal veneto “la Nuova” e ripreso da alcune pagine goliardiche sui social.

Stando ai dati espressi in tabella, la regione con più feriti per i botti di Capodanno è di gran lunga la Campania, con 54 casi sui 174 conteggiati in totale. L’unica “virtuosa”, con nessuna segnalazione, è il Molise.

Il Piemonte si colloca a metà classifica, con 4 casi, al pari di Friuli-Venezia-Giulia ed Umbria.

Quello dei fuochi artigianali è uno dei temi caldi del momento, anche e soprattutto in provincia di Cuneo, sia per i possibili danni arrecati a persone o cose, maturati dopo gli ampi divieti di molti comuni della Granda, sia per la questione-animali domestici, molti dei quali spaventati dai botti stessi, come denunciato da un nostro lettore ieri.