Famiglie a Teatro: ad Alba lo spettacolo “Col naso all’insù”

Si avvia al traguardo la Rassegna FAMIGLIE A TEATRO organizzata in collaborazione con la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani onlus che vede come penultimo appuntamento lo spettacolo COL NASO ALL’INSÙ domenica 13 gennaio alle ore 16:30 presentato dall’Associazione Sosta Palmizi.

Siamo a Kronos, un luogo senza tempo dove lavorano tra bizzarri figuri che hanno il compito di decidere il futuro di ogni nascituro: loro il compito di assegnargli la famiglia in cui nascerà. Ma un giorno un futuro bambino si ribella…

COL NASO ALL’INSÙ

Da un’idea di Giorgio Rossi

Una creazione di Giorgio Rossi, Elisa Canessa, Federico Dimitri e Francesco Manenti

Con Elisa Canessa, Federico Dimitri e Francesco Manenti

Costumi di Roberta Vacchetta

Percorso drammaturgico Nadia Terranova

Illustrazioni e scenografie di Francesco Manenti

Produzione Associazione Sosta Palmizi 2016

spettacolo per bambini dai 4 anni

Siamo a Kronos, un luogo senza tempo dove lavorano tre bizzarri figuri in camice medico. Precisione, efficienza, natalità: qui si decide il destino di ogni nascituro, qui lo si spedisce ai futuri genitori secondo rigide, imperscrutabili regole che nessuno, fin dai tempi di Adamo ed Eva, ha mai messo in discussione. Finché un giorno un futuro bambino si ribella: proprio non gli va che qualcuno decida per lui. Vuole scegliere da solo. Ma non si possono scegliere i propri genitori. O forse sì… Nel corso dello spettacolo vengono mostrati, raccontati e danzati diversi tipi di mamme e papà: buffi, giocosi, teneri ma anche arrabbiati, nervosi, assenti. Infinito è il catalogo dei candidati, e infinite le sfumature che ciascuno di loro nasconde, perché dietro le apparenze c’è sempre qualcosa di inaspettato. Su chi cadrà la scelta?

Col naso all’insù è un libero gioco in cui le emozioni e i comportamenti diventano spunto per la creazione di un momento spettacolare tra parola, danze, clownerie e musica. È un inno al potere dell’immaginazione e della libertà. Un’occasione per divertire, stupire, e delicatamente far riflettere.

Tutti i biglietti della stagione 2018-2019 sono disponibili:

al botteghino del teatro (Piazza Vittorio Veneto 3 – Alba) il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e nei giorni di programmazione di spettacolo a partire da due ore prima dell’inizio dell’evento. Il botteghino resterà chiuso per la pausa natalizia dal 21 dicembre al 9 gennaio.

Nei punti vendita del Circuito Piemonte Ticket (ad Alba Libreria La Torre – via Vittorio Emanuele 19/g – tel. 0173/33658). L’elenco completo dei punti vendita è sul sito www.piemonteticket.it.

On line sul sito www.ticket.it

PREZZI DEI BIGLIETTI DELLA RASSEGNA FAMIGLIE A TEATRO:

Primo posto intero € 7,00

Secondo posto intero € 5,00

Ridotto € 3,00 (per i bambini fino ai 3 anni non compiuti)