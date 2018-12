Fossano: presentate le operazioni di riqualifica all’interno della vecchia chiesa del Salice

Sono state presentate stamane, nella Sala Consiliare del Municipio di Fossano, le operazioni di riqualifica della vecchia chiesa del Salice destinata ad ospitare un Polo Museale in collaborazione con la collezione d’arte contemporanea della famiglia Viglietta.

La storia dell’edificio risale al 1200, che inizialmente era destinato ad essere ricovero per pellegrini ma, attuali scavi archeologici, hanno portato alla luce molteplici reperti ossei appartenenti a tombe situate in quella zona prima della fondazione della chiesa. La struttura ha poi subito negli anni alcuni interventi di ripristino fino a che, nella seconda metà del 1400 viene abbattuta per essere ricostruita totalmente e assumere dimensioni ben maggiori di come la si può vedere attualmente. Nei primi anni del 1900 furono proposte operazioni di restauro ma vennero rigettate per motivi differenti. Fu poi un referendum a scegliere le sue sorti, negli anni ’80 i cittadini fossanesi vennero chiamati al voto per esprimere il loro parere riguardo all’abbattimento della chiesa in favore di un parcheggio, la risposta fu positiva. L’edificio in quell’occasione rischiò la demolizione.

Gli interventi di restauro di cui si sono occupati gli architetti Pagliero e Pratese comprenderanno: -Ricostruzione delle cappelle, navata laterale destra, pilastro e volte -Adeguamento antisismico e pavimentazione sopraelevata tecnica -Aggiunta di servizi igienici -Bussole di ingresso e serramenti con relativo adeguamento all’accessibilità per le persone con difficoltà motorie -Oscuramento del tetto in vetro con tende estensibili -Impianto elettrico predisposto per la multifunzionalità e pavimento riscaldato – Impianto di illuminazione -Rilevazione e gestione antincendio

Il progetto che si inserirà all’interno vedrà diverse forme di arte contemporanea, come la musica, la storia e la tecnologia, collegarsi tra loro in un ambiente più ampio che non sarà solamente adibito a mostre. «Abbiamo già avviato alcuni ragionamenti con la fondazione ARTEA per capire quale possa essere la forma gestionale migliore riguardo alle iniziative che possono svolgersi dentro la chiesa» Spiega il sindaco Davide Sordella.

Essenziale è l’appoggio della Regione Piemonte che ha contribuito con una somma di €500.000 . «Un’operazione di questo genere porterà a fare conoscere il territorio e ad attrarre turisti poiché l’arte contemporanea è un argomento molto sentito a livello internazionale e questa sarà l’occasione per far dialogare il mondo internazionale con Fossano che ha già molto rispetto alla cultura» Afferma l’assessore regionale Antonella Parigi.

Al tavolo dei relatori presente anche il Dott. Gianfranco Mondino (presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano) che con orgoglio ha spiegato quanto la Fondazione CRF abbia appoggiato fin da subito il progetto, finanziando le spese di restauro per un totale di €418.000. Ormai consolidata la sinergia con un’altra figura di spicco per la realizzazione del piano di ristrutturazione, la consulta, oggi rappresentata dal suo presidente Luca Caramelli il quale ha sottolineato il grande impegno e disponibilità delle aziende che fanno parte dell’organismo da lui rappresentato. Il loro contributo economico per coprire le spese della progettazione e dei lavori di scavi archeologici verte sui € 200.000.

L’appalto è previsto entro la fine dell’anno, ci vorranno almeno sei mesi per le procedure burocratiche, i lavori si concluderanno nel 2020.