Eccellenza Femminile – Nel Girone B è scontro totale Piemonte vs Liguria

Ultimo turno del girone d’andata, ed anche ultima uscita prima della pausa natalizia, per il campionato di Eccellenza Femminile.

Nel Girone B prova a ridare l’assalto alla prima posizione l’Area Calcio che sarà di scena sul campo del Superba. Sfida che vede le langarole partire con i favori del pronostico contro una formazione che, comunque, si sta distinguendo affermandosi come la migliore delle compagini liguri. Flou e compagne, comunque, non possono sbagliare per evitare di favorire la fuga di un’Alessandria lanciatissima.

Punta al sorpasso sul Borghetto Borbera, fermo per volere del calendario, la Saviglianese di coach Grammaldo che attende al “Morino” le liguri del Rupinaro. Le “Maghe” si presentato all’appuntamento dopo le tredici reti messe a segno nell’ultima uscita e con Civalleri finalmente recuperata dopo un avvio di stagione ai box.

Di scena al “Grangia Vecchia”, invece, la Musiello Saluzzo di patron Piera Delgrosso che deve difendere la sesta posizione dall’assalto dell’Alassio, avversario di giornata. La compagine di mister Cani si affida alla verve di Luisa Bongiovanni, sempre più leader della formazione marchionale.

Turno casalingo anche per il Futura Langhe di coach Sonia Bertoloni che attende l’Olimpic 1971. Una sfida importante per le bianco verdi che intendono abbandonare l’ultimo posto in classifica proprio a discapito della formazione ligure.

Nel Girone A impegno casalingo complicato, infine, per il Racco ’86 che ospita il Lascaris. La formazione racconigese sta vivendo un periodo di appannamento che l’ha tagliata fuori dalle posizioni che contano. Pace e compagne, però, intendono chiudere la stagione con il botto.