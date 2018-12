Inaugurato il nuovo Negozio Enel a Boves

Buone notizie per i cittadini sul fronte dei servizi con l’inaugurazione del nuovo Negozio Enel a Boves. Il negozio ha aperto i battenti in Corso Trieste 34 e sarà un punto di riferimento sul territorio per tutti i clienti di Enel Energia. Una novità targata Enel che ha scelto di investire e rafforzare la propria presenza nell’area per offrire un servizio d’eccellenza e tante opportunità di risparmio a cittadini e imprese, nell’ottica di sostenibilità e innovazione che caratterizza l’impegno dell’Azienda.

Al taglio del nastro, che è avvenuto ieri pomeriggio, sono intervenuti Maurizio Paoletti, Sindaco di Boves, il Vicesindaco Matteo Ravera, Fabio Climaci, Assessore al Bilancio e alle Attività Produttive, Alfredo Dalmasso, Consigliere con delega alla Protezione Civile e Viabilità, l’imprenditore Marco Clerico, titolare dell’Azienda Partner Clerico Marco D.I. e per Enel Francesco Cecchetti, Responsabile Mercato per Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, Roberto Orlandi, Responsabile Negozi Partner Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

CLERICO MARCO D.I. è un’azienda attiva sul territorio da diversi anni specializzata nel settore dell’efficienza energetica e nella consulenza su contratti per la fornitura di energia elettrica e gas. CLERICO MARCO D.I. ha rafforzato nel corso degli anni la partnership con Enel attraverso l’apertura di un primo sportello a Cuneo, anch’esso dedicato alla gestione delle pratiche per i clienti di Enel Energia.

Il nuovo Negozio Enel di Boves costituirà un importante punto di riferimento sul territorio, attraverso il quale i cittadini avranno a disposizione un ampio ventaglio di proposte e opportunità di risparmio. Tantissimi i servizi offerti: tra questi, l’attivazione di contratti luce e gas, informazioni sullo stato dei pagamenti e sui consumi, consulenza sulle offerte commerciali più adatte alle proprie abitudini.

“L’apertura di un nuovo punto di contatto dedicato ai cittadini del territorio – ha dichiarato, durante l’inaugurazione, Francesco Cecchetti – conferma la volontà di Enel di mettere al centro della propria attenzione il Cliente e le sue esigenze, mettendogli a disposizione molteplici canali che gli consentano di orientarsi e di ricevere assistenza, efficienza e possibilità di risparmio economico”.

Il Negozio Enel di Boves in Corso Trieste 34 sarà aperto al pubblico dal martedì al venerdì con orario continuato dalle 09:00 alle 16:00, il lunedì pomeriggio dalle 14:00 alle 16:00 e il sabato mattina dalle 08:30 alle 13:00.

c.s.