Inaugurata a Cervere la Fiera del Porro 2018: Porro d’Oro al fondatore del Baladin Teo Musso (FOTO E VIDEO)

Il sindaco di Cervere Corrado Marchisio ha aperto oggi la cerimonia di inaugurazione per questa 39^ edizione del Porro di Cervere, «Siamo contenti per questa fiera che ci chiede tanto ma ci dà anche tanto» afferma.

Ad affiancarlo è stata la voce di Sonia De Castelli e la madrina dell’evento Elena Barolo, ex velina e attrice ma che oggi ritroviamo come blogger. Non sono mancati momenti di intrattenimento con le magie del mago Trabuk.

Dal 10 al 25 Novembre, sotto il PalaPorro, struttura che occupa tutta Piazza San Sebastiano, il porro sarà il protagonista, lo si potrà trovare esposto tra le bancherelle del mercato centrale ma ci sarà modo anche di assaggiarlo, partecipando alle degustazioni proposte e potendo così apprezzare ogni sua caratteristica che lo rende unico in Italia.

Sarà possibile prendere parte all’asta benefica a favore delle famiglie colpite dalla tragedia del ponte Morandi a Genova: “Il Pesce della Liguria incontra il Porro di Cervere” , dove sarà possibile aggiudicarsi una delle maglie messe a disposizione dai giocatori di serie A.

A Teo Musso, fondatore del Baladin, è stato assegnato il Porro d’Oro: «Sono felicissimo ed emozionato di prendere un premio a casa, perché vale di più dei premi presi in giro per il mondo» ha commentato dopo la premiazione.

Numerose le autorità presenti in platea, tra questi: Beppe Ghisolfi (banchiere), Giorgio Maria Bergesio (senatore), Franco Graglia (ex sindaco consigliere regionale) Delbosco (vescovo), Flavio Gastaldi (deputato della Lega), Mino Taricco (senatore), Monica Ciaburro (Fratelli D’Italia), Francesco Balocco (assessore regionale), Guido Crosetto, Giovanni Russo (prefetto), Mauro Bernardi e Paolo Bongioanni (vertici dell’Atl del Cuneese).

Molteplici appuntamenti si susseguiranno in questi giorni per celebrare l’eccellenza gastronomica cerverese, ricordiamo che i posti per partecipare stanno terminando ma è possibile consultare il programma al seguente indirizzo: www.amicidicervere.it