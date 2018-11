Mondovì: il Quintetto Qunst ha incantato il Festival dei Giovani Musicisti Europei

Grande musica ma anche solidarietà, domenica mattina, al Festival dei Giovani Musicisti Europei a Mondovì Piazza: tanti applausi per il quintetto di fiati Qunst, che ha saputo emozionare il pubblico e si è prestato ad un’iniziativa importantissima. Al termine del concerto, durante la standing ovation, i cinque musicisti tedeschi hanno mostrato le magliette con su scritto “Un ponte di solidarietà per Genova”. In molti le hanno acquistate: il ricavato, tramite il Rotary, andrà alle famiglie colpite dalla tragedia dello scorso 14 agosto. E presto saranno svelate altre iniziative importanti in questo senso. Ma tornando al Festival, domenica, 11 novembre, alle ore 10.30, ecco uno spettacolo unico: per la prima volta si apre al canto, con i cantanti lirici dell’Accademia internazionale di Osimo (nelle Marche).

Il Quintetto Qunst ha ammaliato il pubblico monregalese

Hanno chiuso con un bis, “chiamati” dagli applausi senza fine della sala: un brano di Lalo Schifrin davvero divertente ed influenzato dal jazz. Il quintetto di fiati Qunst – formato da cinque musicisti (Alexander Koval, Julia Obergfell, Martin Fuchs, Raphael Manno e Johannes Hund) poco più che ventenni e provenienti da varie città della Germania – prima aveva ammaliato il pubblico monregalese con musiche, fra gli altri, di Mozart, Ravel e Haydn.

«Hanno stupito persino il sottoscritto – ammette il direttore artistico del Festival Lutz Lüdemann -. Hanno un fantastico futuro davanti». Lüdemann, a fine concerto, ha rivelato anche una curiosità: «Uno di loro, Raphael Manno, il cornista, mi ha svelato che suo nonno è originario della Sardegna».

Domenica i cantanti lirici dell’Accademia di Osimo: «Per la prima volta il nostro Festival darà spazio ad uno strumento unico, la voce umana»: così Lutz Lüdemann presenta il prossimo concerto, domenica alle ore 10.30 (classica introduzione a cura del Maestro Marco Ravizza) nella sala del Circolo di Lettura di Mondovì Piazza: un gala lirico con i giovani cantanti dell’Accademia di Osimo del direttore artistico Vincenzo De Vivo. Si esibiranno Claudia Nicole Calabrese (soprano), Mariangela Marini (mezzosoprano) e Daniele Adriani (tenore), accompagnati dal pianista Alessandro Benigni, proponendo musiche di Mozart, Rossini, Donizetti, Bellini, Verdi, Bizet, Offenbach, J. Strauss jr., Tosti, Casella, Poulenc. L’Accademia Internazionale d’Arte Lirica è stata fondata nel 1979 ed è lì che si formano o si perfezionano i giovani cantanti lirici, che poi calcano i più importanti palcoscenici di tutta Europa.

c.s.