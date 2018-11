Salvati due cercatori di funghi sulle montagne del vercellese e del verbano

Ancora due interventi del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, dopo quelli a Pamparato e Perrero in mattinata, per portare in salvo dei cercatori di funghi dispersi. Intorno alle 12.30 la Centrale Operativa del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese ha ricevuto la chiamata per un uomo precipitato mentre cercava funghi nei pressi della frazione Allera – Cantone, comune di Valduggia (Vc).

È stato raggiunto dalle squadre a terra della Delegazione Valsesia che hanno valutato la gravità dell’incidente e la complessità del recupero richiedendo l’intervento dell’eliambulanza del 118 che ha proceduto con il ricovero in ospedale per politrauma.

Intorno alle 13, un’altra chiamata di soccorso per una donna di 68 anni residente in Lombardia, precipitata nei pressi dell’Alpe Mangiarò, Comune di Madonna del Sasso (Vb). Anche in questo caso la squadra della Stazione di Omegna intervenuta da terra ha ritenuto necessario l’intervento dell’eliambulanza 118 che ha ospedalizzato la donna con un politrauma.