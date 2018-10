Tortona: arrestato 19enne di origine marocchina per i reati di furto e tentato furto pluriaggravati

Militari del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Tortona, nell’ambito dei servizi di contrasto ai reati predatori e al crimine diffuso, verso le ore 13,00 di ieri, hanno notato un soggetto di origine nordafricana che si aggirava, con fare sospetto, nelle vie prossime alla Stazione ferroviaria, avvicinandosi alle auto in sosta, guardando all’interno di esse e armeggiando all’altezza delle serrature. Condotta che interrompeva al momento del transito di passanti.

Pertanto, i Carabinieri in abiti civili pronti a seguirlo senza farsi notare, nel contempo lo hanno circondato per impedirgli una eventuale fuga.

Ad un certo punto, quando il giovane in questione, giunto in Corso Leoniero, ha incominciato a rovistare all’interno di una borsa deposta su una moto-carrozzella elettrica per disabili parcheggiata nell’apposito stallo, sono intervenuti, bloccandolo.

L’uomo è stato sorpreso mentre aveva ancora tra le mani un rudimentale gancio metallico che, infilato tra il vetro e la portiera delle auto, poteva raggiungere il meccanismo che aziona il disinserimento della sicura della portiera dell’auto, consentendone l’apertura senza neanche causare danni evidenti alle serrature.

Nel suo zaino, immediatamente perquisito, gli operanti hanno rinvenuto anche un paio di occhiali da sole di marca, una confezione intatta contenente una canna da pesca e un foulard da donna, dei quali il giovane non sapeva spiegare la provenienza e, limitatamente agli occhiali, egli stesso ammetteva di averli rubati su una Fiat Punto, ma senza ricordare dove l’auto fosse stata parcheggiata.

Condotto alfine in caserma, privo di documenti, è stato sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici del caso e identificato in Kazir Hamza, 19enne, di origine marocchine, generalità con le quali risultava già noto alle Forze dell’Ordine e già denunciato per ben quattro volte – di cui tre solo nell’anno in corso – quale autore di analoghi reati contro il patrimonio commessi in Lombardia e all’IPER di Tortona.

Il giovane, dichiarato in arresto poiché ritenuto responsabile dei reati di furto e tentato furto pluriaggravati, è stato quindi momentaneamente rinchiuso nelle camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Tortona in attesa di essere condotto al cospetto dell’Autorità Giudiziaria alessandrina.