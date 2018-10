Croce Verde Verbania: tavola rotonda e concorso sul volontariato per i 50 anni di fondazione

La Pubblica Assistenza Anpas Croce Verde Verbania e dintorni, in occasione del suo 50° anniversario di fondazione in programma nel 2019, promuove un concorso per le scuole dedicato al volontariato.

Croce Verde Verbania e dintorni, grazie alla collaborazione degli insegnanti e degli Istituti scolastici, intende sensibilizzare i ragazzi a riflettere sul valore e sul ruolo del volontariato nella società e avviare un percorso di scoperta interiore che porti i giovani a interrogarsi e magari a impegnarsi nel volontariato.

Il concorso verrà lanciato in occasione della Tavola rotonda sui valori della solidarietà, volontariato e partecipazione sociale che si terrà venerdì 12 ottobre, dalle ore 9 alle 13, all’Istituto Tecnico Lorenzo Cobianchi di Verbania.

Il concorso è articolato in cinque sezioni a seconda del livello scolastico di appartenenza. Al primo classificato di ogni sezione andrà un defibrillatore semiautomatico esterno e un corso di formazione per quattro persone sul suo utilizzo.

Il defibrillatore in premio potrà essere donato, a discrezione dei candidati, alla scuola di provenienza, o ad altri istituti scolastici o associazioni di volontariato che abbiano finalità aggregative. Anche attraverso questa formula la Croce Verde di Verbania e dintorni intende far scoprire ai partecipanti l’importanza dell’impegno del donare.

Le prime tre sezioni sono riferite all’ambito locale della provincia del Verbano Cusio Ossola, mentre la quarta e la quinta sezione sono a livello nazionale. Non è candidabile il lavoro del singolo ma sono ammessi solo gli elaborati di gruppo.

Il tema è il volontariato inteso come passione, crescita personale e dono agli altri. Ai bambini delle scuole elementari il bando chiede di ideare disegni, racconti, poesie o altri messaggi visivi.

Alle scuole secondarie di primo e secondo grado e alle agenzie di formazione viene chiesto di realizzare un piano o messaggi di comunicazione digitali e non solo.

La quarta sezione è a indirizzo musicale e possono parteciparvi scuole, conservatori, associazioni musicali a livello nazionale. Viene chiesto di inventare l’inno della Pubblica Assistenza Croce Verde di Verbania e dintorni in occasione del 50° anniversario di fondazione. Musica e testo devono essere inediti.

La quinta sezione è dedicata alle scuole di ogni ordine e grado e agenzie formative presenti sul territorio italiano e prevede la creazione di uno spot sul volontariato della durata massima di 60 secondi, con finalità di raccolta fondi 5 per mille. Lo spot potrà essere utilizzato dalla Pubblica Assistenza Croce Verde di Verbania e Dintorni e messo a disposizione di Anpas nazionale.

Al termine del concorso gli elaborati, unitamente ai contributi dei relatori della Tavola rotonda iniziale, rappresenteranno le fonti di una mostra interattiva di rilevanza nazionale per le scuole, che Croce Verde Verbania realizzerà per il 50° anniversario della sua fondazione e renderà itinerante per le scuole italiane.

Gli elaborati saranno facilmente fruibili da tutte le scuole italiane che ne faranno richiesta. Croce Verde Verbania e dintorni si impegna infatti a garantire fino al 2021 la possibilità di scaricare il materiale prodotto e la mostra dal proprio sito internet, affinché le scuole interessate possano stamparla, auto costruirla, o semplicemente consultarla per approfondire i temi in classe.

La partecipazione al concorso è libera e gratuita, basta semplicemente mandare un’email a info@croceverdevb.it per ricevere il bando e la relativa modulistica di adesione. Il termine per la presentazione delle domande è il 31 ottobre 2018 e la consegna degli elaborati dovrà avvenire entro il 29 marzo 2019.

L’esposizione dei lavori con la premiazione dei vincitori si terrà venerdì 12 aprile 2019 presso il Teatro Maggiore a Verbania.

L’Anpas Comitato Regionale Piemonte rappresenta 79 associazioni di volontariato con 9 sezioni distaccate, 9.471 volontari (di cui 3.430 donne), 6.635 soci sostenitori e 377 dipendenti. Nel corso dell’ultimo anno le associate Anpas del Piemonte hanno svolto 432mila servizi con una percorrenza complessiva di circa 14 milioni di chilometri utilizzando 382 autoambulanze, 172 automezzi per il trasporto disabili, 223 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile.