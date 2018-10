Olimpiadi 2016, Chiara Gribaudo attacca: “Il Governo lavora contro il Piemonte!”

“Da oggi è ufficiale: Torino e il Piemonte non parteciperanno alla candidatura italiana per le olimpiadi invernali del 2026. Milano e Cortina andranno avanti da sole e vedrete che in legge di bilancio il governo troverà tutti i soldi necessari: i leghisti oggi come ieri continuano a privilegiare il lombardo-veneto dimenticando il Nord-Ovest, mentre i 5 Stelle sono talmente imbevuti della loro propaganda distruttiva da rischiare di uccidere questa regione. La perdita di tutti i grandi eventi a favore di Milano, lo stop a tutte le infrastrutture e alle grandi opere rappresentano una perdita secca di posti di lavoro e investimenti che ci confina ai margini della ripresa economica. Toninelli e Appendino ne sono i primi responsabili.” Lo dichiara Chiara Gribaudo, vice capogruppo del Pd alla Camera.

“Di fronte a questo sfascio dobbiamo anche sorbirci certi esponenti grillini che anziché confrontarsi sul merito preferiscono offendere non solo i militanti del Partito Democratico, ma tutti coloro che affrontano una malattia invalidante o sono alle prese con i problemi della senilità. Da qualche anziano che ieri era presente alla manifestazione del PD, il consigliere di Moncalieri potrebbe imparare il rispetto per il prossimo e un po’ di senso delle istituzioni. Se poi volesse trasmettere la lezione ai suoi compari al governo, ci guadagnerebbe tutto il Paese.” conclude la deputata dem cuneese.

c.s.