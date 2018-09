Inaugurata ad Alba la Scuola dell’Infanzia Fondazione Piera, Pietro e Giovanni Ferrero (FOTO e VIDEO)

E’ stata inaugurata ufficialmente questa mattina alla presenza della signora Maria Franca Ferrero, del presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino, del sindaco di Alba Maurizio Marello e di numerose autorità civili e religiose, la “Scuola dell’infanzia Fondazione Piera, Pietro e Giovanni Ferrero”.

La struttura, architettonicamente all’avanguardia, è stata progettata dallo studio Fagnola di Torino che già nel 2009 aveva realizzato la moderna costruzione del nido che oggi ospita 75 bambini, organizzati in 4 sezioni omogenee per età. Con una logica di continuità sono stati curati anche gli spazi verdi esterni, progettati dallo studio dell’architetto Paolo Pejrone. Gli spazi a disposizione dei bambini sono molti e offrono l’opportunità di elaborare interventi educativi mirati come la pet therapy, la psicomotricità, la musica, il gioco euristico; un ampio spazio esterno consente di trascorrere molte ore all’aria aperta e di cimentarsi nella cura dell’orto-giardino.

Il nido e la Scuola dell’Infanzia costituiscono un ambiente didattico che promuove uno sviluppo unitario del bambino, combinando esperienze concrete, gradualità di scoperte, diverse forme del fare, del pensare, dell’agire relazionale.

La scuola dell’infanzia non paritaria ospita quest’anno 28 bambini organizzati in due sezioni. Nei prossimi tre anni le sezioni diventeranno 4 con 21 bambini ciascuna, per un totale di 84 utenti tutti provenienti dal nido aziendale.

A garanzia di un alto livello educativo, la Scuola dell’Infanzia si avvale di un Comitato Scientifico che ha individuato i Principi Educativi che guidano l’attività didattica e che ne monitorerà l’andamento della scuola nei prossimi anni. Presieduto dal professor Marcel Rufo, tra i più autorevoli specialisti a livello internazionale del mondo dell’infanzia e dell’adolescenza, il Comitato è composto dai pedagogisti, docenti universitari Quinto Battista Borghi, Marco Dallari e Francesca Pinto.

La gestione della Scuola dell’infanzia è affidata ad Orsa, una Cooperativa Sociale con finalità rivolte all’educazione, i cui soci e collaboratori vantano una pluriennale esperienza nel settore dei servizi all’infanzia e alla famiglia.

La costruzione della Scuola dell’infanzia ha richiesto un importante investimento e la Famiglia Ferrero ha voluto che la Fondazione si facesse carico della maggior parte dei costi di gestione della struttura per poter rendere le rette omnicomprensive a carico dei dipendenti molto agevolate, ridotte e comunque graduate in funzione del reddito del nucleo familiare.

Le immagini dell’inaugurazione nelle foto e nel video di Alice Ferrero Image per Ideawebtv.it