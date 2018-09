Volley A2/M: Synergy Srl nuovo main sponsor di VBC Mondovì

Il VBC Mondovì comunica che SYNERGY S.R.L. sarà il primo main sponsor del club per la stagione 2018/2019. Il logo della società, attualmente con sede a Niella Tanaro ma che nei prossimi giorni si trasferirà nei nuovi stabilimenti di via Torino a Mondovì, sarà presente sul fronte delle maglie di gara dei giocatori biancoblu in tutti i match del Campionato e della Coppa Italia di Serie A2 maschile. SYNERGY S.R.L. è un’azienda giovane e dinamica, che ben si adatta alle caratteristiche del mondo sportivo, leader in Italia nella produzione di canne fumarie in acciaio inox e in rame, accessori per fumisteria e tubi predisposti per l’installazione di stufe a pellet ed a legna.

“Il nostro marchio incarna lo spirito dell’azienda – dice l’Amministratore Unico di SYNERGY S.R.L., Antonio Ricchello – ossia una ‘sinergia tra uomini’. Siamo attivi, in Italia ed all’estero, nel settore fumisteria con due stabilimenti produttivi: quello principale di Mondovì e la succursale nella Marche, a Jesi”. Antonio Ricchello è un grande appassionato di pallavolo: “Uno sport pulito, adatto alle famiglie. Credo molto nel progetto che sta portando avanti la società: costruire una bella squadra per il campionato di serie A2, senza dimenticare ciò che sta alla base di ogni società, il settore giovanile. Sono contento di poter contribuire allo sforzo del VBC Mondovì: auguro a tutti noi una stagione ricca di soddisfazioni”.

“Con Antonio Ricchello c’è stata da subito sintonia – commenta soddisfatto il presidente del VBC Mondovì, Giancarlo Augustoni – insieme abbiamo iniziato a collaborare dalla scorsa stagione. Sono contento ed onorato che abbia deciso di legare in modo ancora più importante il marchio SYNERGY al VBC: speriamo di ripagarne la fiducia regalandogli un campionato con tanti successi”.

Da oggi, la denominazione della società nel campionato di serie A2 prende il nome di SYNERGY MONDOVI’.

