Savigliano apre le porte alla decima edizione della Festa del Pane (FOTO E VIDEO)

È stato inaugurato oggi l’evento che partì vent’anni fa, al tramontare della “Sagra del Grano”, da un’idea di Giovanni Quaglia e dell’ex sindaco Sergio Soave. Oggi organizzato dal Comune di Savigliano e dall’Ente manifestazioni che per l’ultimo anno si occuperà dell’organizzazione della festa.

Nelle due piazze protagoniste della festa, Sabato 22 e Domenica 23 Settembre ci si potrà immergere in un percorso degustativo all’interno della storia del prodotto culinario che per eccellenza è simbolo di unione.

Oggi presente all’inaugurazione della festa anche il sindaco di Mormanno, cittadina calabrese con la quale Savigliano è gemellata. Sono provenienti da Mormanno alcuni dei prodotti che si potranno trovare in Piazza del Popolo ma non solo, a partecipare alla decima edizione della manifestazione sono i prodotti di oltre cinquanta aziende alimentari provenienti dal Piemonte, Toscana, Trentino e Sicilia.

L’area forni ospiterà sessanta panificatori che illustreranno al pubblico le varie fasi di lavorazione del pane, dal momento della raccolta fino all’arrivo del prodotto sulle nostre tavole. Novità importante di quest’anno è l’aggiunta di un quarto forno, annesso a quelli già presenti, che si occuperà di sfornare focacce per tutti i gusti.

In Piazza Santa Rosa ad accogliere i visitatori sarà il mercato di Campagna Amica offerto dalla Coldiretti per guidare il pubblico ad un momento di conoscenza del mondo agricolo e dei prodotti tipici di cui il nostro territorio vanta.

Per tutta la durata dell’evento saranno presenti in città esposizioni e attività inerenti al pane, inoltre affiancata a Piazza del Popolo, nell’ala polifunzionale si può ammirare la mostra “Esperienze di anni lontani: la battitura del grano”, un ritorno al passato che ospita attrezzature agricole tipiche per la raccolta del grano rappresentate in miniatura.

Per ulteriori informazioni: www.entemanifestazioni.com

Pagina Fb: Ente Manifestazioni Savigliano

Orari: Piazza del popolo: Sabato 22 settembre dalle 9 alle 24 Domenica 23 Settembre dalle 9 alle 20

Piazza Santa Rosa: Sabato 22 settembre dalle 9 alle 22 Domenica 23 Settembre dalle 9 alle 20